Известны имена следующих возможных соперников Девина Хэйни

Предположительно, чемпион WBC вернется в ринг в середине осени

Девин Хэйни / фото - Dazn

Чемпион мира WBC в легком весе, американец Девин Хэйни (26-0, 15 KO) вернется на ринг в середине осени. Об этом сообщает издание BoxingNews24, со ссылкой на свои источники.

Портал также сообщает, что чемпион WBC в полулегком весе Гари Рассел-младший (31-1, 18 KO) и бывший обладатель титула IBF, ганец Ричард Комми (30-3, 27 KO) – потенциальные противники Хэйни.

Напомним, отец Хэйни заявлял, что его сын жаждет поединка с Ломаченко.