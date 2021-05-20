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Известный в России рэпер заступился за Усика и Ломаченко

Басте нравится бокс украинцев

Бокс Профессиональный бокс
20 мая 11:59
Известный в России рэпер заступился за Усика и Ломаченко
Усик и Ломаченко / Фото: Инстаграм

Российский рэпер Василий Вакуленко, более известны как Баста, рассказал YouTube-каналу Руки Выше, что ему очень нравятся украинские боксеры Василий Ломаченко (14-2, 10 КО) и Александр Усик (18-0, 13 КО).

«Я разговаривал со многими боксерами. Не люблю докучать никому. Естественно, смотрю за Усиком, за Васей Ломаченко. Нравится именно манера боя, как они ощущают себя на ринге. Критика в их адрес из-за друзей из России? Это их знакомые, поэтому об этом им говорить. У меня очень много близких и родных из Украины. У меня бабушка – киевлянка, дедушка из Кривого Рога. Всегда будет что-то, что раздражает людей, злит их и вызывает у них агрессию. Тем более, сейчас есть возможность прямого доступа к телу, если образно говорить. Это закон времен, и надо просто принять. Естественно, мне тоже неприятно, когда мне пишут гадости или ругают за мои высказывания, позицию, взгляды».

Напомним, ранее стало известно, что Усик может стать следующим соперником Энтони Джошуа.

Карен Агабекян
Рейтинг:
(Голосов: 5)

Теги

Василий Ломаченко Александр Усик

Комментарии 3

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20 мая 2021г. 22:34
и шо
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20 мая 2021г. 12:45
Ну, Баста - капец какой авторитет. Принять, понять, простить... Я не против, например. Только сначала Крым  назад, и пацанов перестать убивать на Донбассе.
0 0
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20 мая 2021г. 12:17
Враг комментирует вату,зачем это на сайте?
0 0
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