Джойс уже не надеется на бой с Усиком
Известный в России рэпер заступился за Усика и Ломаченко
Басте нравится бокс украинцев
20 мая 11:59
Усик и Ломаченко / Фото: Инстаграм
Российский рэпер Василий Вакуленко, более известны как Баста, рассказал YouTube-каналу Руки Выше, что ему очень нравятся украинские боксеры Василий Ломаченко (14-2, 10 КО) и Александр Усик (18-0, 13 КО).
«Я разговаривал со многими боксерами. Не люблю докучать никому. Естественно, смотрю за Усиком, за Васей Ломаченко. Нравится именно манера боя, как они ощущают себя на ринге. Критика в их адрес из-за друзей из России? Это их знакомые, поэтому об этом им говорить. У меня очень много близких и родных из Украины. У меня бабушка – киевлянка, дедушка из Кривого Рога. Всегда будет что-то, что раздражает людей, злит их и вызывает у них агрессию. Тем более, сейчас есть возможность прямого доступа к телу, если образно говорить. Это закон времен, и надо просто принять. Естественно, мне тоже неприятно, когда мне пишут гадости или ругают за мои высказывания, позицию, взгляды».
Напомним, ранее стало известно, что Усик может стать следующим соперником Энтони Джошуа.
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