Митрофанов перевесил Байфилда накануне боя
K2 Promotions: Митрофанов проведет бой 17 июля
Имя соперника украинца пока неизвестно
12:32
Дмитрий Митрофанов
Промоутерская компания K2 Promotions в Instagram сообщила, что украинский боксер первого среднего веса, чемпион WBO Oriental Дмитрий Митрофанов (10-0-1, 5 КО) возглавит турнир 17 июля в селе Лесники, Киевской области.
Отметим, что имя соперника пока неизвестно.
Последний раз Митрофанов боксировал в ринге в декабре 2020 года, выиграв единогласным решением судей у британца Асинью Байфилда.
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