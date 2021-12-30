Не стал перечить Кадырову. Хабиб согласен с тем, что он «проект» UFC
Кадыров подарил автомобиль Бетербиеву
Одиозный российский политик отметил победу Артура над Брауном
21:28
Бетербиев и Кадыров
Глава российской Чечни Рамзан Кадыров подарил автомобиль Mercedes действующему чемпиону мира по версиям IBF и WBC в полутяжелом весе Артуру Бетербиеву (17-0, 17 КО).
Также Кадыров присвоил боксеру звание почетного гражданина Грозного.
Напомним, 17-го декабря в Монреале Бетербиев выиграл нокаутом у американца Маркуса Брауна.
Отметим, что перед поединком вместо гимна России включили гимн СССР.
В 2022 году одним из соперников Бетербиева может стать звездный Сауль Альварес.
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