Как и с реванша с Кличко. Фьюри сливается с поединка за «абсолюта» с Усиком

Тайсон заявил, что бой с Уайтом станет для него последним

Фото: скриншот Boxing Social Чемпион WBC Тайсон Фьюри (31-0-1, 22 KO) заявил, что не заинтересован в поединке за звание абсолютного чемпиона в супертяжелом весе:

После боя с Уайтом я завязываю. Я ухожу из бокса, так что разговоры об «абсолюте» вообще не имеют смысла. Когда завершится бой с Диллианом, у меня нет никаких амбиций на что-то дальнейшее. Все равно на Усика, Джошуа. 100 миллионов на счету, небитый, чемпион. Конец карьеры, уххххх, как же я зажгу. Версаче, Майами, яхты, Ferrari, Lamborghini и блондинки. 23 апреля ждите тотальное уничтожение. Напомним, что в войну с россией готов включиться и чемпион WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри (31-0-1, 22 KO).

Олег Шумейко-младший