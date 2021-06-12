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Камбосос: «Действительно ли Лопес нанес такой жесткий урон Ломаченко?»

Претендент на титул IBF усомнился в мощи абсолютного чемпиона
Бокс Профессиональный бокс
13:06
Камбосос: «Действительно ли Лопес нанес такой жесткий урон Ломаченко?»
Ломаченко и Лопес / Фото: Top Rank

Обязательный претендент на титул IBF в легком весе Джордж Камбосос (19-0, 10 KO) заявил в интервью Youtube канала Behind The Gloves, что ударная мощь абсолютного чемпиона дивизиона Теофимо Лопеса (16-0, 12 KO), с которым он проведет следующий поединок, его не впечатляет.

Я хочу почувствовать мощь Лопеса, поскольку считаю, что ее переоценивают. Парни, которых он отправил в нокаут, – это третьесортные бойцы, за исключением Комми. Он поймал его хорошим ударом, но там все могло сложиться в другую сторону. Однако маленький Ломаченко очень долго не выходил в ринг. Действительно ли Лопес нанес ему такой уж жесткий урон? Причинил ли он жесткий урон Накатани?

Это другая порода. Я сделан из другого теста. Я не могу дождаться, чтобы показать это.

XSPORT.ua проведет текстовую онлайн трансляцию поединка Лопес – Камбосос. Начало – 20 июня около 05:00.

Олег Шумейко-младший
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Теги

Василий Ломаченко Теофимо Лопес

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