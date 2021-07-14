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Камбосос: «Лопес – астматик, ему не станет лучше»

Австралиец продолжает подготовку к бою против чемпиона мира
Бокс Профессиональный бокс
15:43
Камбосос: «Лопес – астматик, ему не станет лучше»
Джордж Камбосос / фото - News Beezer

Боксер легкой весовой категории Джордж Камбосос (19-0, 10 КО) высказался о предстоящем поединке против чемпиона мира Теофимо Лопес (16-0, 13 КО). Австралиец поделился мнением о переносе поединка против американца в интервью с Boxing Scene.

С каждым днем ​​я становлюсь все лучше.

Лопес – астматик, так что ему не станет лучше. Ему станет хуже. Он в худшем положении. Я нахожусь в отличной ситуации. Что бы ни случилось, я буду готов.

Сейчас есть то, что есть. Есть много разных теорий, и люди говорят разное. Лопес поступил очень незрело с точки зрения его ответственности как элитного спортсмена. Вот что меня расстраивает».

«

Недавно стала известна новая возможная дата встречи.

Антон Кривенко
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Теги

Джордж Камбосос Теофимо Лопес

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