Сын Пакьяо: «Мне нравятся Лопес и Ломаченко, но в реванше я отдам предпочтение Теофимо»
Камбосос: «Лопес – астматик, ему не станет лучше»
Австралиец продолжает подготовку к бою против чемпиона мира
15:43
Джордж Камбосос / фото - News Beezer
Боксер легкой весовой категории Джордж Камбосос (19-0, 10 КО) высказался о предстоящем поединке против чемпиона мира Теофимо Лопес (16-0, 13 КО). Австралиец поделился мнением о переносе поединка против американца в интервью с Boxing Scene.
С каждым днем я становлюсь все лучше.«
Лопес – астматик, так что ему не станет лучше. Ему станет хуже. Он в худшем положении. Я нахожусь в отличной ситуации. Что бы ни случилось, я буду готов.
Сейчас есть то, что есть. Есть много разных теорий, и люди говорят разное. Лопес поступил очень незрело с точки зрения его ответственности как элитного спортсмена. Вот что меня расстраивает».
Недавно стала известна новая возможная дата встречи.