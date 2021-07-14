Камбосос: «Лопес – астматик, ему не станет лучше»

Джордж Камбосос / фото - News Beezer

Боксер легкой весовой категории Джордж Камбосос (19-0, 10 КО) высказался о предстоящем поединке против чемпиона мира Теофимо Лопес (16-0, 13 КО). Австралиец поделился мнением о переносе поединка против американца в интервью с Boxing Scene.

Лопес – астматик, так что ему не станет лучше. Ему станет хуже. Он в худшем положении. Я нахожусь в отличной ситуации. Что бы ни случилось, я буду готов.

Сейчас есть то, что есть. Есть много разных теорий, и люди говорят разное. Лопес поступил очень незрело с точки зрения его ответственности как элитного спортсмена. Вот что меня расстраивает».