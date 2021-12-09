Камбосос: «Лопесу следовало прислушиваться ко мне до боя»

Джордж Камбосос / фото - Getty Images

Новоиспеченный абсолютный чемпион легкого веса, австралиец Джордж Камбосос (20-0, 10 КО) в эфире подкаста Тедди Атласа высказался о победе над Теофимо Лопесом (16-1, 12 КО), а также упрекнул бывшего оппонента в отсутствии какого-либо плана на бой.

Если бы он прислушался ко мне, то подготовился. Он бы понял, что ему лучше обратить внимание на этого паренька из Австралии. Потому что он может указать на ошибки. Но он не слушал. Они свято были уверенны в том, что им понадобится всего один раунд. И именно это указало мне на то, что у них нет плана на бой».