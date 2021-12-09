Шатерникова: «С точки зрения популярности для Камбососа было бы правильнее провести бой против Ломаченко»
Камбосос: «Лопесу следовало прислушиваться ко мне до боя»
Австралийский чемпион – о победе над американцем
17:54
Джордж Камбосос / фото - Getty Images
Новоиспеченный абсолютный чемпион легкого веса, австралиец Джордж Камбосос (20-0, 10 КО) в эфире подкаста Тедди Атласа высказался о победе над Теофимо Лопесом (16-1, 12 КО), а также упрекнул бывшего оппонента в отсутствии какого-либо плана на бой.
«Еще за несколько месяцев до боя я понял, что у этих парней нет плана. Я сделал их эмоциональными. Они были на взводе.
Если бы он прислушался ко мне, то подготовился. Он бы понял, что ему лучше обратить внимание на этого паренька из Австралии. Потому что он может указать на ошибки. Но он не слушал. Они свято были уверенны в том, что им понадобится всего один раунд. И именно это указало мне на то, что у них нет плана на бой».
Напомним, промоутер Ломаченко назвал трех соперников для Василия после боя с Комми.