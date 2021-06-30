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Камбосос: «Накатани с Ломаченко вышел, чтобы его били»

Джордж не удивлен победой украинца над японцем

Бокс Профессиональный бокс
08:04
Камбосос: «Накатани с Ломаченко вышел, чтобы его били»
Джордж Камбосос / Фото: theleader.com.au

Австралийский претендент по версии IBF в легком весе Джордж Камбосос (19-0, 10 КО) заявил, что его никак не удивила досрочная победа Василия Ломаченко (15-2, 11 КО) в поединке с Масайоши Накатани (19-2, 10 КО).

«Накатани изнурен войнами. У него и раньше были войны, и можно говорить, что это сказалось на нем. Я три года преследовал Накатани, когда был в Австралии, потому что между нашей страной и Японией существует соперничество. Я даже предложил подраться в Японии за мелкий гонорар, но они отказались. Мы пытались привезти его в Австралию за большие деньги, но он тоже ответил отказом.

Накатани – это боец, которого будут бить, а не опасный парень. Я давно его преследовал и знал, что уничтожу. Я не вижу большого сюрприза в том, что сделал с ним Ломаченко. Меня не удивил бой, потому что Ломаченко вышел мстить.

Накатани вышел, чтобы его били, у него была только правая рука. Когда Лома использует скорость, подвижность и углы – это перебор для такой цели, как Накатани». 

Напомним, ранее Камбосос заявил, что с интересом ждет реванш Теофимо Лопеса с Ломаченко.

Источник: fightnews.info Карен Агабекян
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Теги

Масаеши Накатани Василий Ломаченко Джордж Камбосос

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