Брэдли: «Впервые скажу, что в реванше Ломаченко – Лопес шансы 50 на 50»
Камбосос: «Накатани с Ломаченко вышел, чтобы его били»
Джордж не удивлен победой украинца над японцем
08:04
Джордж Камбосос / Фото: theleader.com.au
Австралийский претендент по версии IBF в легком весе Джордж Камбосос (19-0, 10 КО) заявил, что его никак не удивила досрочная победа Василия Ломаченко (15-2, 11 КО) в поединке с Масайоши Накатани (19-2, 10 КО).
«Накатани изнурен войнами. У него и раньше были войны, и можно говорить, что это сказалось на нем. Я три года преследовал Накатани, когда был в Австралии, потому что между нашей страной и Японией существует соперничество. Я даже предложил подраться в Японии за мелкий гонорар, но они отказались. Мы пытались привезти его в Австралию за большие деньги, но он тоже ответил отказом.
Накатани – это боец, которого будут бить, а не опасный парень. Я давно его преследовал и знал, что уничтожу. Я не вижу большого сюрприза в том, что сделал с ним Ломаченко. Меня не удивил бой, потому что Ломаченко вышел мстить.
Накатани вышел, чтобы его били, у него была только правая рука. Когда Лома использует скорость, подвижность и углы – это перебор для такой цели, как Накатани».
Напомним, ранее Камбосос заявил, что с интересом ждет реванш Теофимо Лопеса с Ломаченко.