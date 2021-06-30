Камбосос: «Накатани с Ломаченко вышел, чтобы его били»

Джордж Камбосос / Фото: theleader.com.au

Австралийский претендент по версии IBF в легком весе Джордж Камбосос (19-0, 10 КО) заявил, что его никак не удивила досрочная победа Василия Ломаченко (15-2, 11 КО) в поединке с Масайоши Накатани (19-2, 10 КО).



Накатани – это боец, которого будут бить, а не опасный парень. Я давно его преследовал и знал, что уничтожу. Я не вижу большого сюрприза в том, что сделал с ним Ломаченко. Меня не удивил бой, потому что Ломаченко вышел мстить.

Накатани вышел, чтобы его били, у него была только правая рука. Когда Лома использует скорость, подвижность и углы – это перебор для такой цели, как Накатани».