Камбосос: «Перед боем с Лопесом провел 130 раундов спаррингов»

Австралиец вернется в ринг 19 июня

Джордж Камбосос / фото - Greek City Times

Боксер легкой весовой категории Джордж Камбосос (19-0, 10 КО) высказался о подготовке к титульному бою против Теофимо Лопеса (16-0, 13 КО). Австралиец рассказал, что особое время уделил спаррингам и привез в США нескольких партнеров.

«Я привез с собой в США двух отличных спарринг-партнеров и провел с ними около ста тридцати раундов спаррингов. Еще двенадцать, и работа будет закончена. Мы готовы. Эти парни – полусредневесы, и они сильны. Поэтому я смог отточить свой стиль, движения… Сейчас у меня быстрые руки. Они заставили меня проделать фантастическую работу, и это был мой лучший лагерь в карьере».

Ранее Лопес вспомнил свою победу надВасилием Ломаченко (14-2, 10 КО).