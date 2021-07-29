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Камбосос показал, как будет колотить Лопеса

Австралиец усиленно тренируется в преддверии боя с Лопесом
Бокс Профессиональный бокс
29 июля 22:53
Камбосос показал, как будет колотить Лопеса
Лопес и Камбосос / Фото: Getty Images

Претендент на пояс IBF Джордж Камбосос (19-0, 10 KO) в Instagram показал фрагмент подготовки к предстоящему поединку с абсолютным чемпионом легкого веса Теофимо Лопеса (16-0, 12 KO):

Голоден!!! Создаю давление на твою шею.

Отметим, что глава Top Rank Боб Арум готов помочь Лопесу с организацией боя, так как Теофимо не хочет драться в Австралии.

Олег Шумейко-младший
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Теги

Джордж Камбосос Теофимо Лопес

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