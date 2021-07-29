Даже в этом пытается походить на Ломаченко. Лопес рассказал, что помогает ему находиться на вершине
Камбосос показал, как будет колотить Лопеса
Австралиец усиленно тренируется в преддверии боя с Лопесом
29 июля 22:53
Лопес и Камбосос / Фото: Getty Images
Претендент на пояс IBF Джордж Камбосос (19-0, 10 KO) в Instagram показал фрагмент подготовки к предстоящему поединку с абсолютным чемпионом легкого веса Теофимо Лопеса (16-0, 12 KO):
Голоден!!! Создаю давление на твою шею.
Отметим, что глава Top Rank Боб Арум готов помочь Лопесу с организацией боя, так как Теофимо не хочет драться в Австралии.