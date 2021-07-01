Камбосос недоволен разговорами о реванше Ломаченко с Лопесом: «Они могут устроить его, когда я покончу с Теофимо»
Камбосос: «Я в одной победе от того, чтобы стать мировой суперзвездой»
Австралиец уверен в своих силах перед поединком с Лопесом
15:56
Джордж Камбосос / Фото - boxingsceneАвстралийский претендент на титул Джордж Камбосос (19-0, 10 КО) высказался о предстоящем поединке с абсолютным чемпионом в легком дивизионе Теофимо Лопесом (16-0, 12 КО).
Цитирует Камбососа Boxingscene.
«Все мы знаем, что Америка – это Мекка бокса. Это то место, где мы собираемся провести бой. Это забавно, потому что Америка – место, где можно совершить дебют. Что ж, я здесь, и я в одной победе от того, чтобы стать мировой суперзвездой и суперзвездой в США. Очень тяжело оставлять детей и семью; Я отсутствовал около девяти недель. Я провел свое тело через ад, чтобы взять любую возможность выиграть этот бой. Дети растут, малыши изменились. Они больше говорят, они меняются каждый день Это жертва, на которую я должен пойти. Но это того стоит».
Напомним, бой Лопеса и Камбососа изначально был запланирован на 19 июня, но затем был перенесен со всем кардом на 14 августа.