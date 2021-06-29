Камбосос: «Жду реванша Лопеса с Ломой. Посмотрим, насколько хорош он будет без чемпионских поясов»

Лопес и Камбосос / Фото: Thriller

Претендент на титул IBF в легком весе Джордж Камбосос (19-0, 10 KO) раскритиковал отца и тренера лидера дивизиона Теофимо Лопеса (16-0, 12 KO) Теофимо Лопеса-старшего. Австралиец заявил в интеврью Youtube каналу FightHype.com, что папа абсолютного чемпиона ведет себя несоответствующее текущему положению:



Твой сын обошелся Triller в миллионы долларов. Твой сын сорвал большой ивент, а ты выходишь на свет? Вот какой он человек. Лопес-старший несет много чуши. Он пытается ловить чеки своим ртом, но его сын не сможет обеспечить его деньгами.

Он пытается устраивать бои, как мы видели в случае с Ломаченко. В конце концов, ты можешь подраться с Ломаченко, это не проблема. Я сам жду реванша, но предполагаю, что на кону в нем не будет ни одного титула. Посмотрим, насколько это будет хороший бой без поясов, поскольку я заберу их себе.