Камбосос: «Жду реванша Лопеса с Ломой. Посмотрим, насколько хорош он будет без чемпионских поясов»
Претендент на титул IBF в легком весе Джордж Камбосос (19-0, 10 KO) раскритиковал отца и тренера лидера дивизиона Теофимо Лопеса (16-0, 12 KO) Теофимо Лопеса-старшего. Австралиец заявил в интеврью Youtube каналу FightHype.com, что папа абсолютного чемпиона ведет себя несоответствующее текущему положению:
Отец Теофимо – полный клоун. Они заранее прибыли в отель перед боем, и Лопес-старший каждую ночь проводил в баре, выпивая. Они наслаждались своим временем так, будто уже выиграли бой. Они были счастливы.
Твой сын обошелся Triller в миллионы долларов. Твой сын сорвал большой ивент, а ты выходишь на свет? Вот какой он человек. Лопес-старший несет много чуши. Он пытается ловить чеки своим ртом, но его сын не сможет обеспечить его деньгами.
Он пытается устраивать бои, как мы видели в случае с Ломаченко. В конце концов, ты можешь подраться с Ломаченко, это не проблема. Я сам жду реванша, но предполагаю, что на кону в нем не будет ни одного титула. Посмотрим, насколько это будет хороший бой без поясов, поскольку я заберу их себе.
Напомним, что после шедевральной победы Василия Ломаченко (15-2, 11 KO) в поединке с Масайоши Накатани (19-2, 13 KO) Лопес-старший согласился на реванш его сына с украинцем.
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