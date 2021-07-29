«Мы были готовы на все и даже больше». Плант рассказал о странных условиях Альвареса
Канело показал актуальную форму
Как всегда, в идеальной кондиции
21:26
Сауль Альварес / фото - MARCA
Лидер рейтинга P4P, звездный мексиканец Сауль Альварес (56-1-2, 38 КО) продолжает поддерживать форму, пока его команда пытается договориться с чемпионом IBF Калебом Плантом (27-0, 21 КО).
В своем Instagram 30-летний боксер опубликовал новое фото, подписав:
«Доброе утро».
Напомним, Эдди Хирн утверждает, что бой Альвареса и Планта на грани срыва.
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