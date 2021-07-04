Касимеро все таки подерется против экс-соперника Ломаченко

Донэйр отказался драться против соотечественника

Джонриэль Касимеро / фото - СBN

Чемпион мира в легчайшей весовой категории по версии WBO Джонриэль Касимеро (30-4, 21 КО)14 августа проведет следующий бой. Соперником филиппинца станет Гильермо Ригондо (20-1, 13 КО), который владеет поясом WBA. Отметим, что единственное поражение в карьере кубинец потерпел от Василия Ломаченко (15-2, 11 КО).

Этот бой планировался еще весной, однако позже Ригондо был заменен на Нонито Донэйра (41-6, 27 КО). Филиппинец отказался драться против соотечественника из-за отказа Джонриэля сдавать тест на допинг. Инсайдер Майк Коппиннджер сообщил, что стороны вернулись к первоначальному варианту.

Ригондо был готов дать реванш Донэйру.