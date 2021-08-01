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Кастаньо: «Думаю, в реванше с Чарло смогу выступить еще лучше»

Аргентинец считает, что выиграл бой с американцем
Бокс Профессиональный бокс
10:30
Кастаньо: «Думаю, в реванше с Чарло смогу выступить еще лучше»
Фото: SHOWTIME

Чемпион мира по версии WBO в первом среднем весе аргентинец Брайаном Кастаньо (17-0-2, 12 KO) считает, что выиграл бой с обладателем титулов WBC, WBA и IBF в его весовой категории американцем Джермеллом Чарло (34-1-1, 18 KO) и уверен, во время матча-реванша сможет проявить себя еще лучше.

Кастаньо цитирует портал boxingnews24.com:

«Я выиграл этот бой. Чарло - великий чемпион, но и я тоже. Я хочу матч-реванш. Мне грустно, что в том бою все так сложилось. Поэтому я должен встретиться с Джермеллом еще раз. Я наносил больше чистых ударов, оказывал давление и действовал умнее по сравнению с моим соперником.

Я понимаю, что мне нужен второй бой с Чарло, и надеюсь, он тоже придерживается такого мнения. Мне нужен этот поединкок, потому что я собираюсь стать первым бесспорным чемпионом из Латинской Америки. Джермелл очень сильный боец, но я тоже и думаю, что смогу в реванше выступить еще лучше. Фанатам нужен этот бой».

Джермелл Чарло признался, что недооценил Брайана Кастаньо.

Рене Тер Велде
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Брайан Кастаньо Джермелл Чарло

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