Кастаньо: «Думаю, в реванше с Чарло смогу выступить еще лучше»

Аргентинец считает, что выиграл бой с американцем



Фото: SHOWTIME

Чемпион мира по версии WBO в первом среднем весе аргентинец Брайаном Кастаньо (17-0-2, 12 KO) считает, что выиграл бой с обладателем титулов WBC, WBA и IBF в его весовой категории американцем Джермеллом Чарло (34-1-1, 18 KO) и уверен, во время матча-реванша сможет проявить себя еще лучше.

Кастаньо цитирует портал boxingnews24.com:

«Я выиграл этот бой. Чарло - великий чемпион, но и я тоже. Я хочу матч-реванш. Мне грустно, что в том бою все так сложилось. Поэтому я должен встретиться с Джермеллом еще раз. Я наносил больше чистых ударов, оказывал давление и действовал умнее по сравнению с моим соперником. Я понимаю, что мне нужен второй бой с Чарло, и надеюсь, он тоже придерживается такого мнения. Мне нужен этот поединкок, потому что я собираюсь стать первым бесспорным чемпионом из Латинской Америки. Джермелл очень сильный боец, но я тоже и думаю, что смогу в реванше выступить еще лучше. Фанатам нужен этот бой».

Джермелл Чарло признался, что недооценил Брайана Кастаньо.