Кроуфорд – о поединке Чарло – Кастаньо: «Поэтому Джермелл и не попадает в рейтинг P4P»
Кастаньо: «Джермелл Чарло будет избегать реванша»
Но Брайан не будет ждать второй бой, если американец откажется
07:50
Брайан Кастаньо / Фото: Showtime
Чемпион мира по версии WBO в первом среднем весе Брайан Кастаньо (17-0-2, 12 KO) уверен, что обладатель поясов WBO, IBF и WBA Джермелл Чарло (34-1-1, 18 KO) будет избегать реванша с ним. Слова боксера приводит портал ringnews24.com.
«Считаю, что Джермелл будет избегать реванша. Наверное, он придумает какую-то отмазку, чтобы не драться со мной во второй раз. По поводу меня, то я собираюсь еще раз выйти с ним в ринг. Если Чарло откажется, то я буду двигаться дальше».
Напомним, что ранее судьи своим вердиктом подарили Чарло ничью в статистически проигранном поединке с Кастаньо.
Комментарии 0