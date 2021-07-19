Кастаньо: «Джермелл Чарло будет избегать реванша»

Но Брайан не будет ждать второй бой, если американец откажется





Брайан Кастаньо / Фото: Showtime

Чемпион мира по версии WBO в первом среднем весе Брайан Кастаньо (17-0-2, 12 KO) уверен, что обладатель поясов WBO, IBF и WBA Джермелл Чарло (34-1-1, 18 KO) будет избегать реванша с ним. Слова боксера приводит портал ringnews24.com.



«Считаю, что Джермелл будет избегать реванша. Наверное, он придумает какую-то отмазку, чтобы не драться со мной во второй раз. По поводу меня, то я собираюсь еще раз выйти с ним в ринг. Если Чарло откажется, то я буду двигаться дальше».

Напомним, что ранее судьи своим вердиктом подарили Чарло ничью в статистически проигранном поединке с Кастаньо.