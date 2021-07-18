Уорд призвал отстранить некомпетентного судью поединка Джермелл Чарло – Кастаньо
Кастаньо хочет реванш с Чарло – Джермелл согласен
Боксеры намерены со второй попытки определить абсолютного чемпиона мира
15:43
Фото: Twitter PBC
Чемпион мира по версиям WBC, WBA и IBF в первом среднем весе Джермелл Чарло (34-1-1, 18 KO) хочет заполучить реванш против обладателя титула WBO Брайана Кастаньо (17-0-2, 12 KO):
«Я верю, что победил в этом бою. Не думаю, что поединок был настолько близким. Сейчас я должен быть абсолютным чемпионом. Я соглашусь на реванш. Не знаю когда, но я хочу снова подраться с ним.
Кастаньо вышел на ринг как на войну. Он едва держался на ногах, однако я не мог его нокаутировать. Он чертовски крепкий».
Кастаньо имеет абсолютно противоположное мнение о результате боя и большинство экспертов принимают именно его сторону. Тем не менее, аргентинцев также жаждет реванша.
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