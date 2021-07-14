Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
матч-центр
Вчера 7
Сейчас 1
Сегодня 4
Завтра 3
Футбол (6 событий из 13) показать все
Лига чемпионов UEFA 21/22
Календарь Таблица
19:00 ФК Рига - Мальме 1:1 Окончен
20:00 Шериф - Теута 1:0 Окончен
21:00 Приштина - Ференцварош 1:3 Окончен
22:00 Шэмрок Роверс - Слован Братислава 2:1 Окончен
22:30 Шахтер Солигорск - Лудогорец 0:1 Окончен
23:00 Валюр - Динамо Загреб 0:2 Окончен
Теннис (1 событие из 69) показать все
WTA 2021 (Budapest, Hungary)
Календарь Таблица
14:50 Ангелина Калинина - Анна Калинская 2:0 Окончен
Футбол (1 событие из 1) показать все
Лига чемпионов UEFA 21/22
Календарь Таблица
21:00 Легия Варшава - Бодо/Глимт 1:0 2-й тайм
Футбол (3 события из 4) показать все
Лига чемпионов UEFA 21/22
Календарь Таблица
17:00 Кайрат - Маккаби Хайфа 2:0 Окончен
20:00 Нефтчи - Динамо Тбилиси 2:1 Окончен
21:00 Легия Варшава - Бодо/Глимт 1:0 2-й тайм
Теннис (1 событие из 47) показать все
WTA 2021 (Budapest, Hungary)
Календарь Таблица
16:15 Катерина Козлова - Ана Богдан 2:1 Окончен
Футбол (1 событие из 32) показать все
Лига конференций UEFA 21/22
Календарь Таблица
19:00 КуПС - Ноа -:- Запланирован
Баскетбол (1 событие из 1) показать все
НБА 20/21
Календарь Таблица
04:00 Милуоки Бакс - Финикс Санс -:- Запланирован
Теннис (1 событие из 46) показать все
WTA 2021 (Budapest, Hungary)
Календарь Таблица
12:00 Ангелина Калинина - Бернарда Пера -:- Запланирован

Кастаньо: «На Чарло оказывается большое давление – воспользуюсь этим»

Чемпион мира поделился планом на бой 17 июля
Бокс Профессиональный бокс
21:41
Кастаньо: «На Чарло оказывается большое давление – воспользуюсь этим»
Брайан Кастаньо / фото - Boxing Scene

Обладатель пояса WBO Брайан Кастаньо (17-0-1, 12 КО) поделился планами на поединок против чемпиона мира по версиям WBC/WBA/IBF Джермелла Чарло (34-4-1, 18 КО). Аргентинец выступает андердогом этого боя, однако знает, за счет чего может одержать победу над титулованным американцем. Слова Кастаньо приводит Boxing Scene.

«Этот бой я искал до того, как встретился с Патриком Тейшейрой. Мы стремились к этому. Сначала Тейшейра, а потом мы искали возможность провести бой с Чарло. Это историческое событие для моей страны и для всех латиноамериканцев.

Мой стиль – выбрасывать много ударов и оказывать сильное давление. Очевидно, мы работаем над этим и над различными формами боя. Я также должен боксировать и контратаковать.

Я знаю, что Чарло силен и все время будет ждать, пока я пойду вперед. Он захочет нанести мне контрудар. Я буду осторожно следить за его ударами. Каждый бой – это новый вызов.

Я всегда был бойцом бисайдом в каждом бою в Соединенных Штатах. Это один из тех боев, все работает в пользу Чарло: промоутер, место проведения, фанаты, но это также оказывает большее давление на него, и я собираюсь воспользоваться этим».

Чарло ранее признался, что не ожидает ничего сверхъестественного от соперника.

Антон Кривенко
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Брайан Кастаньо Джермелл Чарло

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Новости по тегам

Кастаньо - о поединке с Джермеллом Чарло: «Это будет самый тяжелый бой в моей карьере»
Кастаньо - о поединке с Джермеллом Чарло: «Это будет самый тяжелый бой в моей карьере»
Бокс Профессиональный бокс
14:30
Кастаньо: «Оставлю сердце в ринге, чтобы стать абсолютным чемпионом»
Кастаньо: «Оставлю сердце в ринге, чтобы стать абсолютным чемпионом»
Бокс Профессиональный бокс
8 июля 17:12
Чарло: «Не думаю, что кто-то сможет тягаться со мной в первом среднем весе»
Чарло: «Не думаю, что кто-то сможет тягаться со мной в первом среднем весе»
Бокс Профессиональный бокс
7 июля 19:00
Джермелл Чарло может сменить дивизион
Джермелл Чарло может сменить дивизион
Бокс Профессиональный бокс
6 июля 22:07
Кастаньо: «Чарло единственный, с кем я хотел провести бой, после того как выиграл чемпионский титул»
Кастаньо: «Чарло единственный, с кем я хотел провести бой, после того как выиграл чемпионский титул»
Бокс Профессиональный бокс
3 июля 08:40
Дэнни Гарсия: «Всегда мечтал покорить 3 дивизиона. После одного боя готов драться с Джермеллом Чарло»
Дэнни Гарсия: «Всегда мечтал покорить 3 дивизиона. После одного боя готов драться с Джермеллом Чарло»
Бокс Профессиональный бокс
30 июня 16:16

Новости: Бокс

Кастаньо: «На Чарло оказывается большое давление – воспользуюсь этим»
Кастаньо: «На Чарло оказывается большое давление – воспользуюсь этим»
Профессиональный бокс
21:41
Тони Йока может стать следующим соперником Джойса
Тони Йока может стать следующим соперником Джойса
Профессиональный бокс
20:42
Дьявольское число. Беринчик показал свой вес накануне боя против Лобова
Дьявольское число. Беринчик показал свой вес накануне боя против Лобова
Профессиональный бокс
19:33
Такам: «Усик не хотел проводить поединок со мной»
Такам: «Усик не хотел проводить поединок со мной»
Профессиональный бокс
18:50
На кону позорное тату. Проигравший в бою Пола и Вудли должен будет нанести на тело признание в любви
На кону позорное тату. Проигравший в бою Пола и Вудли должен будет нанести на тело признание в любви
Профессиональный бокс
18:45
Такам: «История между мной и Джошуа еще не окончена»
Такам: «История между мной и Джошуа еще не окончена»
Профессиональный бокс
18:16
Городничев: «За два раунда спаррингов с Кличко Гассиев не попал ни одного удара»
Городничев: «За два раунда спаррингов с Кличко Гассиев не попал ни одного удара»
Профессиональный бокс
17:50
Уоррингтон проведет реванш против Лары 4 сентября
Уоррингтон проведет реванш против Лары 4 сентября
Профессиональный бокс
17:45
От ребенка до мужчины. Промоутер показал рост Усика
От ребенка до мужчины. Промоутер показал рост Усика
Профессиональный бокс
17:19
Все новости

Популярные новости

«Трансформация завершена». В Британии шокированы текущими размерами Усика
Мнение
«Трансформация завершена». В Британии шокированы текущими размерами Усика
Бокс Профессиональный бокс
9 июля 20:43
63
Боксер, который побил Джошуа, но проиграл Усику, рассказал о ключевой разнице между ними
Боксер, который побил Джошуа, но проиграл Усику, рассказал о ключевой разнице между ними
Бокс Профессиональный бокс
8 июля 18:10
5
Заслуживал большего. Стали известны гонорары Ломаченко и Накатани
Заслуживал большего. Стали известны гонорары Ломаченко и Накатани
Бокс Профессиональный бокс
11 июля 19:32
1
Готов ли Усик к такой мощи? Джошуа на тренировке отрабатывал внушительные апперкоты
Готов ли Усик к такой мощи? Джошуа на тренировке отрабатывал внушительные апперкоты
Бокс Профессиональный бокс
9 июля 14:42
36
Экс-тренер Владимира Кличко: «За Усика никто платить не будет, поэтому бой с Джошуа продать невозможно»
Экс-тренер Владимира Кличко: «За Усика никто платить не будет, поэтому бой с Джошуа продать невозможно»
Бокс Профессиональный бокс
12 июля 08:20
6
Экс соперник Усика выдал самый зрелищный бой года: дважды побывал в нокдауне, но удосрочил соперника
Экс соперник Усика выдал самый зрелищный бой года: дважды побывал в нокдауне, но удосрочил соперника
Бокс Профессиональный бокс
10 июля 16:03
Все новости