Кастаньо: «На Чарло оказывается большое давление – воспользуюсь этим»

Брайан Кастаньо / фото - Boxing Scene

Обладатель пояса WBO Брайан Кастаньо (17-0-1, 12 КО) поделился планами на поединок против чемпиона мира по версиям WBC/WBA/IBF Джермелла Чарло (34-4-1, 18 КО). Аргентинец выступает андердогом этого боя, однако знает, за счет чего может одержать победу над титулованным американцем. Слова Кастаньо приводит Boxing Scene.

Мой стиль – выбрасывать много ударов и оказывать сильное давление. Очевидно, мы работаем над этим и над различными формами боя. Я также должен боксировать и контратаковать.

Я знаю, что Чарло силен и все время будет ждать, пока я пойду вперед. Он захочет нанести мне контрудар. Я буду осторожно следить за его ударами. Каждый бой – это новый вызов.

Я всегда был бойцом бисайдом в каждом бою в Соединенных Штатах. Это один из тех боев, все работает в пользу Чарло: промоутер, место проведения, фанаты, но это также оказывает большее давление на него, и я собираюсь воспользоваться этим».