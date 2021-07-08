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Кастаньо: «Оставлю сердце в ринге, чтобы стать абсолютным чемпионом»

Чемпион WBO – об объединительном поединке с Джермеллом Чарло
Бокс Профессиональный бокс
17:12
Кастаньо: «Оставлю сердце в ринге, чтобы стать абсолютным чемпионом»
Брайан Кастаньо / Фото - boxingscene
Чемпион мира по версии WBO Брайан Кастаньо (17-0-1, 12 KO) поделился ожиданиями от предстоящего поединка с обладателем титулов WBC, WBA и IBF в первом среднем дивизионе Джермеллом Чарло (34-1, 18 КО).

Цитирует Кастаньо BoxingScene.

«Я видел, как Чарло победил множество бойцов одним ударом. Это то, на что стоит обратить внимание. Однако в моем арсенале больше разнообразия, чем у кого-либо из тех, с кем он сражался раньше. Если мне нужно быть более агрессивным и стремиться к большей мощности вместо изящества, будьте уверены, я тоже смогу сбить его с ног. Я спаррингую трижды в неделю. В последнее время я тренируюсь дважды в день. Я в ритме и в форме. Я иду за четырьмя поясами. 17 июля я могу гарантировать, что открою свою душу, я оставлю свое сердце на ринге и сделаю все, что в моих силах, чтобы стать абсолютным чемпионом мира. Я думаю, что Чарло тоже находится на пике карьеры. Вот почему я искал этот бой. Это бой, который я искал, потому что мы оба переживаем лучший момент в нашей карьере, и я хочу воспользоваться этим».


Поединок за титул абсолютного чемпиона мира в первом среднем весе состоится 17 июля на стадионе AT&T, домашнем для NBA-команды «Spurs». 
Владимир Кириченко
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Теги

Брайан Кастаньо Джермелл Чарло

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