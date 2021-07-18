Кастаньо: «Я чувствую себя ограбленным и требую реванша»

Фото: boxingnews24.com

Чемпион мира по версии WBO в первом среднем весе Брайан Кастаньо (17-0-2, 12 KO) считает, что в бою с обладателем титулов WBC/WBA/IBF Джермеллом Чарло (34-1-1, 18 KO) стал жертвой ограбления со стороны судей, выставивших ничью раздельным решением.

Аргентинского боксера цитирует портал boxingnews24.com:

Я готов к реваншу. Чарло выиграл второй, десятый и одиннадцатый раунды. Конечно, это ограбление. Он потряс меня во втором раунде, я его - в третьем. Мне кажется, что это могло создать предпосылки для некоторых судей, чтобы дать ничью. Я с этим не согласен. Я чувствую себя ограбленным и требую реванша. Я хочу провести реванш, потому что в первом среднем весе должен быть только один чемпион.

Я не думаю, что Чарло боится реванша, но я не знаю о его планах. Если он намерен подняться в средний вес, то это решать ему. Как я сказал, мне нужны три пояса, которые принадлежат Чарло. Конечно, я открыт для реванша».