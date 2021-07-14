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Катмен Ломаченко: «Накатани вышел на бой с ростом 180 см, а ушел с ринга 185-сантиметровым»

Расс Анбер признался, что беспокоился за японца во время его поединка с украинцем
Бокс Профессиональный бокс
14:00
Катмен Ломаченко: «Накатани вышел на бой с ростом 180 см, а ушел с ринга 185-сантиметровым»
Фото: Top Rank

Расс Анбер, катмен бывшего чемпиона мира в трех весовых категориях Василия Ломаченко (15-2, 11 KO), в интервью Мэтту Касаванту признался, что беспокоился за японца Масаеши Накатани (19-2, 13 KO) во время его поединка с украинцем.

«Во время боя я начал беспокоиться из-за урона, который получал Накатани, поскольку он пропускал не скользящие удары, а выстрелы, поднимающие его голову. Он вышел на бой с ростом 180 см, а ушел с ринга 185-сантиметровым. Накатани пропускал жесткие удары. Иногда я думаю о бойцах, которые принимают подобный урон, и для них это не заканчивается хорошими результатами.

Мне не нравилось то чувство, которое я испытывал. Я думал, что количество ударов, пропущенных Накатани, становилось опасным. Тем более он пропускал солидные удары, и принимал их все больше и больше. Накатани был очень смелым, потому что выдерживал все больше ударов, вместо того чтобы оказаться в нокауте. Так что это начало меня беспокоить».

Василий Ломаченко техническим нокаутом в 9-м раунде выиграл поединок у японца Масайоши Накатани.


Рене Тер Велде
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Теги

Расс Анбер Ломаченко - Накатани Василий Ломаченко Масаеши Накатани

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