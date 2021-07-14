Катмен Ломаченко: «Накатани вышел на бой с ростом 180 см, а ушел с ринга 185-сантиметровым»

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Расс Анбер, катмен бывшего чемпиона мира в трех весовых категориях Василия Ломаченко (15-2, 11 KO), в интервью Мэтту Касаванту признался, что беспокоился за японца Масаеши Накатани (19-2, 13 KO) во время его поединка с украинцем.

Мне не нравилось то чувство, которое я испытывал. Я думал, что количество ударов, пропущенных Накатани, становилось опасным. Тем более он пропускал солидные удары, и принимал их все больше и больше. Накатани был очень смелым, потому что выдерживал все больше ударов, вместо того чтобы оказаться в нокауте. Так что это начало меня беспокоить».