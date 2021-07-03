У Ломаченко замечательный улов на рыбалке. Теперь осталось поймать Лопеса и вернуть свои титулы
Катмен Ломаченко - о рассечении в бою с Накатани: «Я сразу подумал: «Вот д*рьмо» и представил ужасную сечку Баду Джека»
Расс Анбер сравнил травмы украинца и шведа
08:20
Василий Ломаченко / фото - fightnews.info
Катмен Василия Ломаченко (15-2, 11 KO) Расс Анбер написал в колонке для издания Boxing Social о рассечении, которое украинец получил в первом раунде поединка против Масаеши Накатани (19-2, 13 KO).
«В этом случае мне пришлось работать достаточно быстро. В первом раунде произошло столкновение головами, что практически неизбежно, когда левша дерется с правшой. Рассечение образовалось на несколько сантиметров выше линии роста волос, и кровь просто заливала лицо Ломы. Я сразу подумал: «Вот д*рьмо» и представил ужасную сечку Баду Джека, с которой я имел дело в его бою против Маркуса Брауна в 2019 году.
Такие рассечения на голове сложно остановить. Эта часть головы слишком нагрета, поэтому тяжело сохранять сухость такой сечки, ведь волосы уже мокрые.
В любом случае Лома вернулся в угол, я вытер его и сделал то, что должен был сделать. Кровь начала немного просачиваться во втором раунде, но я снова обработал сечку. Рассечение немного сочилось в третьем раунде, но я опять его обработал, и затем оно больше не было фактором».
Василий Ломаченко техническим нокаутом в 9-м раунде выиграл поединок у японца Масайоши Накатани.