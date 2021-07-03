Катмен Ломаченко - о рассечении в бою с Накатани: «Я сразу подумал: «Вот д*рьмо» и представил ужасную сечку Баду Джека»

Василий Ломаченко / фото - fightnews.info

Катмен Василия Ломаченко (15-2, 11 KO) Расс Анбер написал в колонке для издания Boxing Social о рассечении, которое украинец получил в первом раунде поединка против Масаеши Накатани (19-2, 13 KO).

Такие рассечения на голове сложно остановить. Эта часть головы слишком нагрета, поэтому тяжело сохранять сухость такой сечки, ведь волосы уже мокрые.

В любом случае Лома вернулся в угол, я вытер его и сделал то, что должен был сделать. Кровь начала немного просачиваться во втором раунде, но я снова обработал сечку. Рассечение немного сочилось в третьем раунде, но я опять его обработал, и затем оно больше не было фактором».