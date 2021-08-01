Кэмпбелл Хаттон рассказал о своем отношении к алкоголю

Британский боксер одержал третью победу в своей профессиональной карьере



Кэмпбелл Хаттон / фото - fightnews.info

20-летний боец легкого веса Кэмпбелл Хаттон 31 июля вновь вышел на ринг и одержал третью победу в своей профессиональной карьере. К сожалению, британец вновь не смог победить досрочно, но выступил довольно уверенно и одержал безоговорочную победу.

По словам Хаттона, его отец периодически дает советы по поводу его выступлений, однако, прислушивается к ним он только когда Хаттон-старший трезв.

«Думаю, из-за того, что Мэттью тренирует меня, у нас все находится в идеальном равновесии. Он ведь знает меня лучше, чем кто-либо еще, лучше, чем какой-либо тренер, потому что он - часть нашей семьи. Папа говорит не обращать ни на что внимание, просто выходить в ринг и наслаждаться моментом. Нужно лишь сфокусироваться на себе и на своем сопернике. Я выступаю на большом ринге, на очень популярной телесети, там много людей и камер. Но отец сказал наслаждаться всем этим и просто сконцентрироваться на том, что я должен делать. В основном, я не пью, и в компании пьяных людей я всегда очень трезв. Я терпеть не могу их разговоры и просто все пропускаю мимо ушей. А папа, вероятно, будет трезв перед моим боем, но уж точно выпьет после».

Кэмпбелл Хаттон поделился своим мнением о предстоящем поединке между Энтони Джошуа (24-1, 22 КО) и Александром Усиком (18-0, 13 КО).