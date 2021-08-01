Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
матч-центр
Вчера 10
Сейчас 0
Сегодня 7
Завтра 2
Футбол (7 событий из 7) показать все
Первая лига 21/22
Календарь Таблица
17:00 ВПК-Агро - Агробизнес 3:0 Окончен
17:00 Авангард - Кремень 2:0 Окончен
18:00 Авангард - Николаев -:- Запланирован
19:00 Полесье - Горняк-Спорт 0:2 Окончен
19:00 Олимпик - Прикарпатье 2:0 Окончен
Украинская Премьер-лига 21/22
Календарь Таблица
17:00 Минай - Александрия 1:0 Окончен
19:30 Черноморец - СК Днепр-1 0:3 Окончен
Теннис (3 события из 31) показать все
ATP 2021 (Olympic Tournament Tokyo, Japan)
Календарь Таблица
09:00 Новак Джокович - Пабло Каррено-Буста 1:2 Окончен
WTA 2021 (Olympic Tournament Tokyo, Japan, Women)
Календарь Таблица
12:05 Елена Рябыкина - Элина Свитолина 1:2 Окончен
14:45 Белинда Бенчич - Маркета Вондроусова 2:1 Окончен
нет важных матчей
Футбол (6 событий из 6) показать все
Первая лига 21/22
Календарь Таблица
17:00 Кривбасс - Нива Т -:- Запланирован
18:00 Оболонь - Альянс -:- Перенесен
18:45 Металлист - Ужгород -:- Запланирован
Украинская Премьер-лига 21/22
Календарь Таблица
17:00 ФК Мариуполь - Десна -:- Запланирован
19:30 Динамо - Верес -:- Запланирован
19:30 Ворскла - Рух -:- Запланирован
Теннис (1 событие из 33) показать все
ATP 2021 (Olympic Tournament Tokyo, Japan)
Календарь Таблица
10:40 Александер Зверев - Карен Хачанов 2:0 Окончен
Футбол (2 события из 2) показать все
Первая лига 21/22
Календарь Таблица
18:30 Волынь - Подолье -:- Запланирован
Украинская Премьер-лига 21/22
Календарь Таблица
19:30 Ингулец - Заря -:- Запланирован

Кэмпбелл Хаттон рассказал о своем отношении к алкоголю

Британский боксер одержал третью победу в своей профессиональной карьере
Бокс Профессиональный бокс
13:30
Кэмпбелл Хаттон рассказал о своем отношении к алкоголю
Кэмпбелл Хаттон / фото - fightnews.info

20-летний боец легкого веса Кэмпбелл Хаттон 31 июля вновь вышел на ринг и одержал третью победу в своей профессиональной карьере. К сожалению, британец вновь не смог победить досрочно, но выступил довольно уверенно и одержал безоговорочную победу.

По словам Хаттона, его отец периодически дает советы по поводу его выступлений, однако, прислушивается к ним он только когда Хаттон-старший трезв.

«Думаю, из-за того, что Мэттью тренирует меня, у нас все находится в идеальном равновесии. Он ведь знает меня лучше, чем кто-либо еще, лучше, чем какой-либо тренер, потому что он - часть нашей семьи.

Папа говорит не обращать ни на что внимание, просто выходить в ринг и наслаждаться моментом. Нужно лишь сфокусироваться на себе и на своем сопернике. Я выступаю на большом ринге, на очень популярной телесети, там много людей и камер. Но отец сказал наслаждаться всем этим и просто сконцентрироваться на том, что я должен делать.

В основном, я не пью, и в компании пьяных людей я всегда очень трезв. Я терпеть не могу их разговоры и просто все пропускаю мимо ушей.

А папа, вероятно, будет трезв перед моим боем, но уж точно выпьет после».

Кэмпбелл Хаттон поделился своим мнением о предстоящем поединке между Энтони Джошуа (24-1, 22 КО) и Александром Усиком (18-0, 13 КО).

Рене Тер Велде
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Рикки Хаттон

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Новости по тегам

Хаттон: «Усик будет абсолютным кошмаром для Джошуа в течение 4-5 раундов»
Хаттон: «Усик будет абсолютным кошмаром для Джошуа в течение 4-5 раундов»
Бокс Профессиональный бокс
31 июля 10:40
Хаттон опасается, что Фьюри откажется от боя с Джошуа: «Тайсон может послать все на х*р»
Хаттон опасается, что Фьюри откажется от боя с Джошуа: «Тайсон может послать все на х*р»
Бокс Профессиональный бокс
17 июля 11:30
Хаттон заявил о желании провести бой с Де Ла Хойей
Хаттон заявил о желании провести бой с Де Ла Хойей
Бокс Профессиональный бокс
3 июля 11:00

Новости: Бокс

Брат Тайсона Фьюри выступит в андеркарде боя Пол – Вудли
Брат Тайсона Фьюри выступит в андеркарде боя Пол – Вудли
Профессиональный бокс
13:55
И снова за свое. Редкач поздравил главного конкурента Ломаченко с Днем Рождения
И снова за свое. Редкач поздравил главного конкурента Ломаченко с Днем Рождения
Профессиональный бокс
13:32
Кэмпбелл Хаттон рассказал о своем отношении к алкоголю
Кэмпбелл Хаттон рассказал о своем отношении к алкоголю
Профессиональный бокс
13:30
Редкач: «После тренировки Пакьяо позвал меня в свой лагерь»
Редкач: «После тренировки Пакьяо позвал меня в свой лагерь»
Профессиональный бокс
13:28
Хантер: «Бой Усика с Джошуа будет скучным, Александру стоило бы сразиться с Джойсом»
Хантер: «Бой Усика с Джошуа будет скучным, Александру стоило бы сразиться с Джойсом»
Профессиональный бокс
13:21
Скотт: «У Уайлдера лучшая челюсть в супертяжелом дивизионе»
Скотт: «У Уайлдера лучшая челюсть в супертяжелом дивизионе»
Профессиональный бокс
12:35
Швыряет гирю как игрушку. Усик усердно готовится ко встрече с Джошуа
Швыряет гирю как игрушку. Усик усердно готовится ко встрече с Джошуа
Профессиональный бокс
12:19
Лоивский: «Хижняк показал характер победителя»
Лоивский: «Хижняк показал характер победителя»
Токио-2020
11:50
Феерическое выступление Беринчика против звезды UFC. Полный бой
Феерическое выступление Беринчика против звезды UFC. Полный бой
Профессиональный бокс
11:21
Все новости

Популярные новости

Море шампанского, изысканные блюда и фейерверк. Как прошла церемония открытия отеля Ломаченко
Море шампанского, изысканные блюда и фейерверк. Как прошла церемония открытия отеля Ломаченко
Бокс Профессиональный бокс
26 июля 21:28
11
Украинка Марченко совершила одну из главных сенсаций ОИ-2020 в стрельбе из лука
Тема дня Украинка Марченко совершила одну из главных сенсаций ОИ-2020 в стрельбе из лука
Olympics Токио-2020
28 июля 13:40
6
«Просто молот». Макгрегор поддержал Лобова после поражения от Беринчика
«Просто молот». Макгрегор поддержал Лобова после поражения от Беринчика
MMA
29 июля 18:52
3
Теперь официальный претендент. Ломаченко поднялся на первую строчку рейтинга WBO
Теперь официальный претендент. Ломаченко поднялся на первую строчку рейтинга WBO
Бокс Профессиональный бокс
27 июля 22:57
1
Беринчик: «Так дерешься, хоть «котлету» получаешь, а в Броварах, б***ь, будем какого-то таксиста гасить н***й»
Беринчик: «Так дерешься, хоть «котлету» получаешь, а в Броварах, б***ь, будем какого-то таксиста гасить н***й»
Бокс Профессиональный бокс
25 июля 11:58
20
Уже известна дата следующего боя Ломаченко? Промоутер дал понять, когда украинец может вернуться в ринг
Тема дня
Уже известна дата следующего боя Ломаченко? Промоутер дал понять, когда украинец может вернуться в ринг
Бокс Профессиональный бокс
28 июля 16:29
Все новости