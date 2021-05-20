Хантер: «Бой с Джошуа более выгодный и легкий для Усика, чем поединок с Джойсом»

Майкл уверен, что поединок Джошуа с Фьюри изначально был далек от организации





Хантер и Усик / Фото: HBO Американский супертяжеловес Майкл Хантер (19-1-1, 13 КО) высказался в комментарии YouTube-каналу Boxing King Media о гипотетическом поединке чемпиона WBA/WBO/IBF Энтони Джошуа (24-1, 22 КО) против обладателя титула WBC Тайсона Фьюри (30-0-1, 21 КО).

«Думаю, на самом деле бой Джошуа и Фьюри не был близок к организации. Как я раньше и говорил – существовало много вопросов по деньгам, которые им нужно решить. Они удерживают все титулы, и поэтому здесь замешаны все санкционирующие организации, все бойцы, которые занимают первые-вторые места в рейтингах, такие как Усик. Усику пытались продать другой бой. Я думаю, что бой с Джошуа более выгодный и легкий, чем поединок с Джо Джойсом. Мне кажется, что бой Джошуа против Фьюри может состояться позже, но сейчас его отложили. Считаю, что Эдди Хирн проделал хорошую работу, пытаясь устроить этот бой. Но это изначально была неудачная ситуация». Напомним, ранее стало известно, что Усик может стать следующим соперником Джошуа.

Карен Агабекян