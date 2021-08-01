Швыряет гирю как игрушку. Усик усердно готовится ко встрече с Джошуа
Хантер: «Бой Усика с Джошуа будет скучным, Александру стоило бы сразиться с Джойсом»
Американский супертяж высказался о титульном поединке «королевского» дивизиона
13:21
Усик и Джошуа / Фото: Talk SPORT
Американский супертяжеловес Майкл Хантер (19-1-1, 13 KO) признался, что считает предстоящий поединок обладателя титулов WBA/WBO/IBF/IBO Энтони Джошуа (24-1, 22 KO) с Александром Усиком (18-0, 13 KO) скучным и предложил лучшего соперника для украинца.
Я считаю, что это плохой бой для Энтони. Не думаю, что это хороший поединок. Последние выступления Усика не были классными, в то время как Джошуа выглядел лучше в бою с Пулевым. Но вы же знаете, что английские фанаты очень сильно поддерживают своих спортсменов.
Я думаю, что это будет плохой поединок, когда дело дойдет до бокса. Мне кажется, что Джо Джойс выдал бы с Усиком более конкурентный бой, чем Энтони Джошуа.
Напомним, что глава Top Rank Боб Арум не считает Джошуа топовым бойцом.