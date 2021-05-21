Фьюри: «Я бы не заплатил Уайлдеру и тысячу долларов. Я расплачусь с ним, надрав ему зад»
Хантер дал прогноз на третий бой Фьюри с Уайлдером
Американский супертяж считает, что у «Цыганского короля» не получиться нокаутировать Деонтея во второй раз
10:56
Майкл Хантер / фото - Getty Images
Американский супертяжеловес Майкл Хантер (19-1-1, 13 КО) дал свой прогноз на третий бой Тайсона Фьюри (30-0-1, 21 КО) и Деонтея Уайлдера (42-1-1, 41 КО). Цитирует Хантера YouTube каналу Boxing King Media.
«Я думаю, Тайсон Фьюри победит Уайлдера. Возможно, судейским решением – единогласным или раздельным. Мне кажется, что Фьюри победит с небольшим преимуществом. Безусловно, мы не видели возвращения Уайлдера и не знаем, что творится у него в голове. Мы видели, что он немного пошатнулся, прошел через множество взлетов и падений, выдал много оправданий.
Уайлдер то возвращался, то нет, то дрался, то нет. Я считаю, что он проиграет судейским решением».
Напомним, Хантер считает, что Джошуа откажется от боя с Александром Усиком.
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