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Хантер: «Джошуа не сможет нокаутировать Усика»

Американец ставит на победу Александра решением
Бокс Профессиональный бокс
11:01
Хантер: «Джошуа не сможет нокаутировать Усика»
Майкл Хантер / фото - Sky Sports

Супертяжеловес Майкл Хантер (19-1-1, 13 КО) поделился мыслями о поединке Александра Усика (18-0, 13 КО) против Энтони Джошуа (24-1, 22 КО). Американец не верит, что бой состоится. Американец также считает, что победу судейским решением одержит бывший абсолютный чемпион мира в крузервейте.

«В силу определенных причин я по-прежнему думаю, что Джошуа и Усик не подерутся. Но если поединок состоится, то мне кажется, что Усик победит по очкам. Я не представляю, что Энтони Джошуа его нокаутирует. Я не говорю, что Джошуа этого не сделает, ведь он на это способен, но в этот раз я просто не вижу нокаута от него.

Я считаю Усика очень защитным бойцом. Он не рискует и не концентрируется на силе. Так что я не вижу, чтобы он потряс Джошуа, но его ударов хватит, чтобы победить судейским решением».

Сам Хантер намерен следующий поединок провести против временного чемпиона мира.

Антон Кривенко
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Теги

Майкл Хантер Александр Усик - Энтони Джошуа Александр Усик Энтони Джошуа

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