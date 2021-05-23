Хантер хочет подраться с Уайтом в Великобритании

Американский супертяжеловес жаждет поединка с британцем

Майкл Хантер / фото - boxingscene.com

Американский супертяжеловес Майкл Хантер в интервью ютуб-каналу The P4P Boxing Show утверждает, что если бы у него было право выбрать оппонента, то он бы сразился с временным чемпионом WBC Диллианом Уайтом (28-2, 19 КО). При этом Хантер убежден, что этот поединок должен состояться в Великобритании.

«С кем бы я подрался, если бы у меня была возможность выбрать соперника? С Диллианом Уайтом. С кем еще? Да с любым из этих парней. Я бы наверняка подрался бы с Уайтом в Великобритании. Мне нравятся британские фанаты. Там очень волнительно выступать. Я думаю, этот бой не мог бы состояться где-нибудь еще, помимо Великобритании. Дело в том, что у меня есть своя история в этой стране, а Диллиан родом оттуда. Так что я считаю, что было бы правильно устроить этот поединок в Великобритании».

Майкл Хантер также заявил, что в ближайшем будущем не представляет своего реванша с Александром Усиком (18-0, 13 КО).