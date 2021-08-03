Хантер объяснил, за счет чего Усик сможет победить Джошуа

Александр Усик / фото - boxingscene.com

Американский супертяжеловес Майкл Хантер (19-1-1, 13 KO) в интервью Sirius XM заявил, что отличные боксерские навыки станут для Александра Усика (18-0, 13 KO) ключом к победе над чемпионом WBA, WBO и IBF Энтони Джошуа (24-1, 22 KO).

Если Джошуа победит Усика, то это будет очень хорошо для Энтони в плане прогресса. Мне кажется, что это будет очень прогрессивный бой для него. Если он победит, то мы увидим от него что-то другое в поединке. Мне кажется, что Джошуа придется быть немного другим и использовать другие стратегии в сравнении с обычными соперниками».