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Хантер объяснил, за счет чего Усик сможет победить Джошуа

Американец считает, что украинцу следует рассчитывать на свои боксерские навыки
Бокс Профессиональный бокс
3 августа 12:20
Хантер объяснил, за счет чего Усик сможет победить Джошуа
Александр Усик / фото - boxingscene.com

Американский супертяжеловес Майкл Хантер (19-1-1, 13 KO) в интервью Sirius XM заявил, что отличные боксерские навыки станут для Александра Усика (18-0, 13 KO) ключом к победе над чемпионом WBA, WBO и IBF Энтони Джошуа (24-1, 22 KO).

«Я думаю, что боксерские навыки помогут Усику справиться с Джошуа. Я считаю, что он победит судейским решением. Конечно, у Джошуа есть преимущество домашнего поля, он сторона «А» и так далее, но Усик обладает опытом, он золотой призер Олимпиады, как и Энтони. Усик поднимается в весе, он боксер, в первую очередь сосредоточенный на защите. Думаю, это доставит Джошуа проблем.

Если Джошуа победит Усика, то это будет очень хорошо для Энтони в плане прогресса. Мне кажется, что это будет очень прогрессивный бой для него. Если он победит, то мы увидим от него что-то другое в поединке. Мне кажется, что Джошуа придется быть немного другим и использовать другие стратегии в сравнении с обычными соперниками».

Майкл Хантер признался, что считает предстоящий поединок Энтони Джошуа с Александром Усиком скучным.

Рене Тер Велде
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Теги

Майкл Хантер Александр Усик - Энтони Джошуа

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