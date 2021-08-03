Шелестюк оценил шансы Усика в бою с Джошуа
Хантер объяснил, за счет чего Усик сможет победить Джошуа
Американец считает, что украинцу следует рассчитывать на свои боксерские навыки
3 августа 12:20
Александр Усик / фото - boxingscene.com
Американский супертяжеловес Майкл Хантер (19-1-1, 13 KO) в интервью Sirius XM заявил, что отличные боксерские навыки станут для Александра Усика (18-0, 13 KO) ключом к победе над чемпионом WBA, WBO и IBF Энтони Джошуа (24-1, 22 KO).
«Я думаю, что боксерские навыки помогут Усику справиться с Джошуа. Я считаю, что он победит судейским решением. Конечно, у Джошуа есть преимущество домашнего поля, он сторона «А» и так далее, но Усик обладает опытом, он золотой призер Олимпиады, как и Энтони. Усик поднимается в весе, он боксер, в первую очередь сосредоточенный на защите. Думаю, это доставит Джошуа проблем.
Если Джошуа победит Усика, то это будет очень хорошо для Энтони в плане прогресса. Мне кажется, что это будет очень прогрессивный бой для него. Если он победит, то мы увидим от него что-то другое в поединке. Мне кажется, что Джошуа придется быть немного другим и использовать другие стратегии в сравнении с обычными соперниками».
Майкл Хантер признался, что считает предстоящий поединок Энтони Джошуа с Александром Усиком скучным.