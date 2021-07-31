Хантер: «Поединок с Усиком однозначно уже не так далеко на моем радаре»

Американец хочет провести реванш с украинцем

Александр Усик / фото - boxingscene.com/

Американский супертяжеловес Майкл Хантер (19-1-1, 13 KO) в интервью YouTube-каналу Tobin заявил, что в будущем хочет провести реванш с Александром Усиком (18-0, 13 КО), как бы ни закончился его бой с чемпионом WBA/WBO/IBF Энтони Джошуа (24-1, 22 КО).

«В любом случае мне на определенном этапе, вероятно, придется сразится с обоими этими парнями. Поединок с Усиком однозначно уже не так далеко на моем радаре, потому что я хочу взять реванш. Я всем говорю, что по-прежнему не думаю, что их бой состоится. Похоже, что они все-таки его устроят, но посмотрим. Для меня не имеет значения, кто победит, потому что я должен делать то, что мне необходимо делать, чтобы добраться до определенных боев. Здесь есть много переменных. Джошуа может проиграть, а если и выиграет, то будет много факторов, играющих свою роль. Возможно, они будут настаивать на поединке с Фьюри. Мы никогда не знаем, куда заведет наш путь, поэтому я пытаюсь оставаться последовательным и не рисоваться».

Кэмпбелл Хаттон поделился мнением о предстоящем поединке между Энтони Джошуа и Александром Усиком.