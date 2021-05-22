Хантер: «Пока я не представляю, что мой бой с Усиком состоится»

Американец высказался о потенциальных соперниках

Усик и Хантер / фото - Fightnews

Боксер супертяжелого веса Майкл Хантер высказался о поединках против своих коллег из «королевского дивизиона». Американец заявил, что вероятней всего подерется против Александра Усика (18-0, 13 КО), однако не в ближайшем будущем. Слова Хантера приводит The P4P Boxing Show.

«Бой с Диллианом Уайтом, Дереком Чисорой, Джо Джойсом или Александром Усиком? Это поединки, которые я не получу. Эти парни будут держаться от меня подальше, разве что за исключением последнего бойца – Усика. Но с точки зрения бизнеса он сейчас находится в другой положении. Поэтому пока я не представляю, что этот бой состоится. Остальные парни не выйдут со мной в ринг. Я этого не вижу. Мне бы пришлось вытаскивать их на бой, и они, возможно, пошли бы в другом направлении. Они хотят получить крупные поединки перед тем, как драться с такими бойцами, как я, когда они знают, что не одержат победу».

В 2017 году Усик победил Хантера единогласным решением, выступая в первом тяжелом весе.

Главред The Ring ранее высказался о шансах Александра в бою против Энтони Джошуа (24-1, 22 КО).