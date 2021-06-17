Хантер: «Уайлдер выглядит хорошо, но действительно ли он хочет драться с Фьюри?»

Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
матч-центр
Вчера 8
Сейчас 1
Сегодня 9
Завтра 6
Футбол (3 события из 3) показать все
Евро-2020 2020
Календарь Таблица
16:00 Финляндия - Россия 0:1 Окончен
19:00 Турция - Уэльс 0:2 Окончен
22:00 Италия - Швейцария 3:0 Окончен
Хоккей (1 событие из 1) показать все
НХЛ 20/21
Календарь Таблица
03:00 Тампа-Бэй Лайтнинг - Нью-Йорк Айлендерс 4:2 Окончен
Баскетбол (1 событие из 1) показать все
НБА 20/21
Календарь Таблица
03:30 Бруклин Нетс - Милуоки Бакс 114:108 Окончен
Теннис (3 события из 38) показать все
WTA 2021 (Berlin, Germany)
Календарь Таблица
12:00 Екатерина Александрова - Элина Свитолина 2:0 Окончен
16:10 Белинда Бенчич - Петра Мартич 2:0 Окончен
18:00 Арина Соболенко - Мэдисон Кейз 1:2 Окончен
Футбол (1 событие из 1) показать все
Евро-2020 2020
Календарь Таблица
19:00 Дания - Бельгия 1:0 1-й тайм
Футбол (3 события из 3) показать все
Евро-2020 2020
Календарь Таблица
16:00 Украина - Македония 2:1 Окончен
19:00 Дания - Бельгия 1:0 1-й тайм
22:00 Нидерланды - Австрия -:- Запланирован
Хоккей (1 событие из 1) показать все
НХЛ 20/21
Календарь Таблица
04:00 Вегас Голден Найтс - Монреаль Канадиенс 2:3 Окончен
Баскетбол (2 события из 2) показать все
НБА 20/21
Календарь Таблица
02:30 Филадельфия Севенти Сиксерс - Атланта Хоукс 106:109 Окончен
05:00 Юта Джаз - Лос-Анджелес Клипперс 111:119 Окончен
Теннис (3 события из 28) показать все
ATP 2021 (Halle, Germany)
Календарь Таблица
16:45 Александер Зверев - Уго Умбер 1:2 Окончен
WTA 2021 (Berlin, Germany)
Календарь Таблица
13:40 Ангелика Кербер - Виктория Азаренко 0:2 Окончен
15:20 Гарбин Мугуруса - Елена Рябыкина 2:0 Окончен
Футбол (3 события из 3) показать все
Евро-2020 2020
Календарь Таблица
16:00 Швеция - Словакия -:- Запланирован
19:00 Хорватия - Чехия -:- Запланирован
22:00 Англия - Шотландия -:- Запланирован
Хоккей (1 событие из 1) показать все
НХЛ 20/21
Календарь Таблица
03:00 Нью-Йорк Айлендерс - Тампа-Бэй Лайтнинг -:- Запланирован
Баскетбол (1 событие из 1) показать все
НБА 20/21
Календарь Таблица
03:30 Милуоки Бакс - Бруклин Нетс -:- Запланирован
Теннис (1 событие из 20) показать все
ATP 2021 (Halle, Germany)
Календарь Таблица
12:00 Филипп Кольшрайбер - Андрей Рублёв -:- Запланирован

Хантер: «Уайлдер выглядит хорошо, но действительно ли он хочет драться с Фьюри?»

«Бронзовый бомбардировщик» и «Цыганский король» проведут поединок 24 июля
Бокс Профессиональный бокс
16:28
Хантер: «Уайлдер выглядит хорошо, но действительно ли он хочет драться с Фьюри?»
Фьюри и Уайлдер на пресс-конференции / Фото: sportskeeda.com

Американский супертяжеловес Майкл Хантер (19-1-1, 13 KO) заявил в интервью FightHype.com, что психологическое состояние его соотечественник Деонтея Уайлдера (42-1-1, 41 KO) будет иметь ключевое значение в предстоящем третьем поединке чемпионом мира по версии WBC Тайсоном Фьюри (30-0-1, 21 KO).

Деонтей выглядит хорошо. Хорошо. Однако я считаю, что он допустил ошибку, когда уволил Бриланда. Хотя я и не знаю обо всей ситуации. По крайней мере, со стороны это выглядело сомнительно.

Все станет понятно лишь тогда, когда мы поймем, действительно ли Деонтей хочет драться. Хотя почему он не должен этого хотеть? Он уже дважды встречался с Фьюри. Однако мы не знаем, как он сейчас настроен. Он многое чего наговорил после поражения.

Напомним, что Уайлдер пригрозил отрубить голову Фьюри.

Олег Шумейко-младший
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Тайсон Фьюри - Деонтей Уайлдер Тайсон Фьюри

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Новости по тегам

Фьюри дал прогноз на трилогию Макгрегора с Порье
Фьюри дал прогноз на трилогию Макгрегора с Порье
MMA
18:51
Хирн: «Я думаю, что Фьюри победит Уайлдера, но все может случиться»
Хирн: «Я думаю, что Фьюри победит Уайлдера, но все может случиться»
Бокс Профессиональный бокс
18:15
Уайлдер: «Я шокирую не только Фьюри, но и весь мир»
Уайлдер: «Я шокирую не только Фьюри, но и весь мир»
Бокс Профессиональный бокс
16:55
Промоутер: «Кому в США вообще нужен бой Фьюри – Джошуа?»
Промоутер: «Кому в США вообще нужен бой Фьюри – Джошуа?»
Бокс Профессиональный бокс
12:18
«Просто его все за**ало». Тренер Уайлдера объяснил странное поведение боксера на пресс-конференции
«Просто его все за**ало». Тренер Уайлдера объяснил странное поведение боксера на пресс-конференции
Бокс Профессиональный бокс
11:26
Уайлдер: «Я нокаутирую Джошуа»
Уайлдер: «Я нокаутирую Джошуа»
Бокс Профессиональный бокс
11:05

Новости: Бокс

«Когда ты с Теофимо, ты должен волноваться обо всем». Лопес заявил, что Тейлор его избегает
«Когда ты с Теофимо, ты должен волноваться обо всем». Лопес заявил, что Тейлор его избегает
Профессиональный бокс
18:37
Хирн: «Я думаю, что Фьюри победит Уайлдера, но все может случиться»
Хирн: «Я думаю, что Фьюри победит Уайлдера, но все может случиться»
Профессиональный бокс
18:15
«Тренируйся так, будто завтра не наступит». Владимир Кличко намекнул на возвращение?
«Тренируйся так, будто завтра не наступит». Владимир Кличко намекнул на возвращение?
Профессиональный бокс
18:00
Спенс: «В Top Rank относятся к Теренсу, как к своей собственности»
Спенс: «В Top Rank относятся к Теренсу, как к своей собственности»
Профессиональный бокс
17:14
Уайлдер: «Я шокирую не только Фьюри, но и весь мир»
Уайлдер: «Я шокирую не только Фьюри, но и весь мир»
Профессиональный бокс
16:55
Кроуфорд может провести бой против соперника из первого полусреднего дивизиона
Кроуфорд может провести бой против соперника из первого полусреднего дивизиона
Профессиональный бокс
16:35
Хантер: «Уайлдер выглядит хорошо, но действительно ли он хочет драться с Фьюри?»
Хантер: «Уайлдер выглядит хорошо, но действительно ли он хочет драться с Фьюри?»
Профессиональный бокс
16:28
Временный чемпион WBC Уайт и обладатель титула WBO Околи проведут следующие поединки в конце лета
Временный чемпион WBC Уайт и обладатель титула WBO Околи проведут следующие поединки в конце лета
Профессиональный бокс
15:33
Дэвис: «Райан Гарсия ничего не решает в своей команде»
Дэвис: «Райан Гарсия ничего не решает в своей команде»
Профессиональный бокс
14:23
Все новости

Популярные новости

Богиня! В сети появились сексуальные фото экс-невесты Кличко в бикини
Богиня! В сети появились сексуальные фото экс-невесты Кличко в бикини
Бокс Профессиональный бокс
15 июня 14:17
13
Ковалев дал неожиданный прогноз на поединок Усик – Джошуа
Ковалев дал неожиданный прогноз на поединок Усик – Джошуа
Бокс Профессиональный бокс
15 июня 11:16
2
Известны два очень важных пункта в контракте на бой Джошуа и Усика
Известны два очень важных пункта в контракте на бой Джошуа и Усика
Бокс Профессиональный бокс
16 июня 07:27
Камбосос: «Действительно ли Лопес нанес такой жесткий урон Ломаченко?»
Камбосос: «Действительно ли Лопес нанес такой жесткий урон Ломаченко?»
Бокс Профессиональный бокс
12 июня 13:06
Редкач странно прокомментировал слова Зеленского о поражении Украины от Нидерландов
Редкач странно прокомментировал слова Зеленского о поражении Украины от Нидерландов
Бокс Профессиональный бокс
14 июня 09:55
6
Как это могло прийти кому-то в голову? Болельщики верят, что Логан Пол побьет Усика
Мнение
Как это могло прийти кому-то в голову? Болельщики верят, что Логан Пол побьет Усика
Бокс Профессиональный бокс
11 июня 11:24
2
Все новости

Анонсы

Евро 2020. Дания - Бельгия. Видео трансляция
WEB
Евро 2020. Дания - Бельгия. Видео трансляция
19:00
Евро 2020. Дания - Бельгия. Онлайн трансляция
WEB
Евро 2020. Дания - Бельгия. Онлайн трансляция
19:00
Евро 2020. Нидерланды - Австрия. Онлайн трансляция
WEB
Евро 2020. Нидерланды - Австрия. Онлайн трансляция
22:00
Евро 2020. Нидерланды - Австрия. Видео трансляция
WEB
Евро 2020. Нидерланды - Австрия. Видео трансляция
22:00
PFL 5. Рори Макдональд – Глейсон Тибау. Видео трансляция
WEB
TV
PFL 5. Рори Макдональд – Глейсон Тибау. Видео трансляция
18 июня 00:30
Чемпионат Украины по легкой атлетике. Видео трансляция на XSPORT
WEB
Чемпионат Украины по легкой атлетике. Видео трансляция на XSPORT
18 июня 10:00
Евро 2020. Швеция - Словакия. Видео трансляция
WEB
Евро 2020. Швеция - Словакия. Видео трансляция
18 июня 16:00
Евро 2020. Швеция - Словакия. Онлайн трансляция
WEB
Евро 2020. Швеция - Словакия. Онлайн трансляция
18 июня 16:00
Евро 2020. Хорватия - Чехия. Видео трансляция
WEB
Евро 2020. Хорватия - Чехия. Видео трансляция
18 июня 19:00
Евро 2020. Хорватия - Чехия. Онлайн трансляция
WEB
Евро 2020. Хорватия - Чехия. Онлайн трансляция
18 июня 19:00
Евро 2020. Англия - Шотландия. Видео трансляция
WEB
Евро 2020. Англия - Шотландия. Видео трансляция
18 июня 22:00
Евро 2020. Англия - Шотландия. Онлайн трансляция
WEB
Евро 2020. Англия - Шотландия. Онлайн трансляция
18 июня 22:00
Евро-2020. Венгрия – Франция. Видео трансляция
WEB
Евро-2020. Венгрия – Франция. Видео трансляция
19 июня 16:00
Евро-2020. Венгрия - Франция. Онлайн трансляция
WEB
Евро-2020. Венгрия - Франция. Онлайн трансляция
19 июня 16:00
Евро-2020. Португалия - Германия. Видео трансляция
WEB
Евро-2020. Португалия - Германия. Видео трансляция
19 июня 19:00
Евро-2020. Португалия - Германия. Онлайн трансляция
WEB
Евро-2020. Португалия - Германия. Онлайн трансляция
19 июня 19:00
Евро-2020. Испания - Польша. Видео трансляция
WEB
Евро-2020. Испания - Польша. Видео трансляция
19 июня 22:00
Евро-2020. Испания - Польша. Онлайн трансляция
WEB
Евро-2020. Испания - Польша. Онлайн трансляция
19 июня 22:00
Бой за два пояса. Наойя Инуэ – Майкл Дасмаринас. Онлайн трансляция
WEB
Бой за два пояса. Наойя Инуэ – Майкл Дасмаринас. Онлайн трансляция
20 июня 05:00
Сражение за титул WBC. Джермалл Чарло – Хуан Монтиель. Онлайн трансляция
WEB
Сражение за титул WBC. Джермалл Чарло – Хуан Монтиель. Онлайн трансляция
20 июня 05:00
Евро-2020. Италия - Уэльс. Видео трансляция
WEB
Евро-2020. Италия - Уэльс. Видео трансляция
20 июня 19:00
Евро-2020. Италия - Уэльс. Онлайн трансляция
WEB
Евро-2020. Италия - Уэльс. Онлайн трансляция
20 июня 19:00
Евро-2020. Швейцария - Турция. Видео трансляция
WEB
Евро-2020. Швейцария - Турция. Видео трансляция
20 июня 19:00
Евро-2020. Швейцария - Турция. Онлайн трансляция
WEB
Евро-2020. Швейцария - Турция. Онлайн трансляция
20 июня 19:00
Возвращение легенды. Василий Ломаченко – Масайоши Накатани. Онлайн трансляция
WEB
Возвращение легенды. Василий Ломаченко – Масайоши Накатани. Онлайн трансляция
27 июня 05:00
На кону титул WBA. Джервонта Дэвис – Марио Барриос. Онлайн трансляция
WEB
На кону титул WBA. Джервонта Дэвис – Марио Барриос. Онлайн трансляция
27 июня 05:00