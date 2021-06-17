Хантер: «Уайлдер выглядит хорошо, но действительно ли он хочет драться с Фьюри?»

Фьюри и Уайлдер на пресс-конференции / Фото: sportskeeda.com

Американский супертяжеловес Майкл Хантер (19-1-1, 13 KO) заявил в интервью FightHype.com, что психологическое состояние его соотечественник Деонтея Уайлдера (42-1-1, 41 KO) будет иметь ключевое значение в предстоящем третьем поединке чемпионом мира по версии WBC Тайсоном Фьюри (30-0-1, 21 KO).



Все станет понятно лишь тогда, когда мы поймем, действительно ли Деонтей хочет драться. Хотя почему он не должен этого хотеть? Он уже дважды встречался с Фьюри. Однако мы не знаем, как он сейчас настроен. Он многое чего наговорил после поражения.