Промоутер: «Кому в США вообще нужен бой Фьюри – Джошуа?»
Хантер: «Уайлдер выглядит хорошо, но действительно ли он хочет драться с Фьюри?»
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16:28
Фьюри и Уайлдер на пресс-конференции / Фото: sportskeeda.com
Американский супертяжеловес Майкл Хантер (19-1-1, 13 KO) заявил в интервью FightHype.com, что психологическое состояние его соотечественник Деонтея Уайлдера (42-1-1, 41 KO) будет иметь ключевое значение в предстоящем третьем поединке чемпионом мира по версии WBC Тайсоном Фьюри (30-0-1, 21 KO).
Деонтей выглядит хорошо. Хорошо. Однако я считаю, что он допустил ошибку, когда уволил Бриланда. Хотя я и не знаю обо всей ситуации. По крайней мере, со стороны это выглядело сомнительно.
Все станет понятно лишь тогда, когда мы поймем, действительно ли Деонтей хочет драться. Хотя почему он не должен этого хотеть? Он уже дважды встречался с Фьюри. Однако мы не знаем, как он сейчас настроен. Он многое чего наговорил после поражения.
Напомним, что Уайлдер пригрозил отрубить голову Фьюри.