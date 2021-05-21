Хантер: «Усик победит Джошуа по очкам»

Майкл Хантер / фото - XSPORT

Американский супертяжеловес Майкл Хантер (19-1-1, 13 КО) поделился прогнозом на предстоящий бой обязательного претендента на титул WBO в супертяжелом весе Александра Усика (18-0, 13 КО) и чемпиона WBA, WBO, IBF и IBO Энтони Джошуа (24-1, 22 КО)

В прямом эфире в своем Instagram Хантер заявил:

На мой взгляд, Джо Джойс создаст Усику больше проблем, чем Энтони Джошуа. В своем последнем бою Джошуа выступил ненамного лучше, чем обычно. Это плюс для таких парней, как Тайсон Фьюри, Усик и я, ведь Джошуа не настолько хорош. Настоящим боксерам, которые смотрели этот бой, комфортнее видеть Энтони в такой форме, чем в той, которая была у него вначале».