Красюк рассказал, когда Усик отправится в тренировочный лагерь перед боем с Джошуа
Хантер: «Усик победит Джошуа по очкам»
Супертяж считает, что украинец сможет отобрать пояса у AJ
13:46
Майкл Хантер / фото - XSPORT
Американский супертяжеловес Майкл Хантер (19-1-1, 13 КО) поделился прогнозом на предстоящий бой обязательного претендента на титул WBO в супертяжелом весе Александра Усика (18-0, 13 КО) и чемпиона WBA, WBO, IBF и IBO Энтони Джошуа (24-1, 22 КО)
В прямом эфире в своем Instagram Хантер заявил:
«Усик – защитный боец. Он чистый боксер. В боксе существует правило или закон, согласно которому ты должен биться с боксерами и боксировать с бойцами. Мне кажется, что Усик победит Джошуа по очкам. Не могу представить, что Энтони потрясет его. Я допускаю, что Джошуа попадет по Усику приличными ударами, но не вижу, что он поймает его достаточно акцентированно, чтобы потрясти. Я думаю, Усик победит судейским решением. Впрочем, я ставлю на то, что поединок не состоится.
На мой взгляд, Джо Джойс создаст Усику больше проблем, чем Энтони Джошуа. В своем последнем бою Джошуа выступил ненамного лучше, чем обычно. Это плюс для таких парней, как Тайсон Фьюри, Усик и я, ведь Джошуа не настолько хорош. Настоящим боксерам, которые смотрели этот бой, комфортнее видеть Энтони в такой форме, чем в той, которая была у него вначале».
Напомним, Боб Арум считает, что у Усика отличные шансы в бою против Джошуа.
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