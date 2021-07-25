Харциз проиграл опытному азербайджанцу на старте ОИ-2020

Украинский боксер не взял ни одного раунда

Фото: Федерация бокса Украины

Украинский боксер Ярослав Харциз, выступающий в весе до 63 кг, проиграл в первом раунде боксерского Олимпийского турнира Токио-2020.

Харциз встретился с чемпионом мира-2013 из Азербайджана Джавидом Челебиевым. Все три раунда прошли в конкурентной борьбе, однако с небольшим преимуществом азербайджанца. Как итог – счет на судейских записках 28:29, 27:30, 27:30, 27:30, 28:29 Челебиев.

Ранее выступление на ОИ-2020 завершил Николай Буценко. Таким образом, в боксе у Украины остались три представителя – Александр Хижняк, Анна Лысенко и Цотне Рогава.