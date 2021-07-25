Буценко проиграл в 1/16 финала и завершил выступления на Олимпийских играх
Харциз проиграл опытному азербайджанцу на старте ОИ-2020
Украинский боксер не взял ни одного раунда
08:00
Фото: Федерация бокса Украины
Украинский боксер Ярослав Харциз, выступающий в весе до 63 кг, проиграл в первом раунде боксерского Олимпийского турнира Токио-2020.
Харциз встретился с чемпионом мира-2013 из Азербайджана Джавидом Челебиевым. Все три раунда прошли в конкурентной борьбе, однако с небольшим преимуществом азербайджанца. Как итог – счет на судейских записках 28:29, 27:30, 27:30, 27:30, 28:29 Челебиев.
Ранее выступление на ОИ-2020 завершил Николай Буценко. Таким образом, в боксе у Украины остались три представителя – Александр Хижняк, Анна Лысенко и Цотне Рогава.
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