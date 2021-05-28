Хаттон: «Главные бои Тейлора еще впереди»

Джош Тейлор / фото - Getty Images

Звездный британский экс-чемпион в двух весовых категориях Рикки Хаттон высказался о перспективах нового абсолютного чемпиона первого полусреднего веса (до 63.5 кг) и соотечественника Джоша Тейлора (18-0-0, 13 KO) после победы над американцем Хосе Рамиресом (26-1-0, 17 KO).

Хаттона цитирует сайт dailymail.co.uk:

Джошу все еще предстоит определяющий бой против парня с по-настоящему большим именем. Да, он завоевал пять мировых титулов, но его главные бои еще впереди. И никто не заслуживает этого больше, чем он. Люди всегда обращали внимание на полусредний вес, хотя не стоит забывать и о легковесах. Их дивизион, пожалуй, лучший на сегодняшний день».