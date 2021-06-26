Хаттон: «Ломаченко слегка недооценил Лопеса»

Бывший чемпион мира уверен, что украинец недооценил оппонента



Рикки Хаттон / фото - Getty Images

«Я думаю, Ломаченко по-прежнему практически та же сила, которой он был раньше. Он выигрывал свои поединки с абсолютной легкостью, и я думаю, что когда на его пути встретился Теофимо Лопес, он просто потерял концентрацию и слегка его недооценил из-за того, как уверенно побеждал в своих предыдущих боях.

Ломаченко мощно закончил поединок с Лопесом. Я считаю, что первые несколько раундов он начал так, будто только что встал с кровати. Ломаченко понял, что этот парень оказался лучше, чем он считал. Но когда он нажал на педаль газа, было уже слишком поздно.

Давайте воспринимать это правильно: Ломаченко был чемпионом мира в трех дивизионах после 12 боев, и он так легко побеждал, что просто недооценил Лопеса. Это должно его задеть. Многие считали его лучшим бойцом pound-for-pound. Я думаю, что он вернется сильнее, чем когда-либо».

Экс-чемпион мира Рикки Хаттон написал в колонке издания, что неожиданное поражение бывшего лидера легкого дивизиона Василия Ломаченко (14-2, 10 КО) в бою с Теофимо Лопесом (16-0, 13 КО) стало следствием того, что украинец недооценил оппонента.Напомним, свой следующий поединок Ломаченко проведет против японца Масайоши Накатани (19-1, 13 KO). Боксеры выйдут в ринг 26 июня на арене Virgin Hotel в Лас-Вегасе (США).Следить за боем можно будет на нашем сайте в текстовой онлайн трансляции. Начало – утром 27 июня, ориентировочно в 5:00.