Хаттон: «Ломаченко – тот, за кем всем нужно и дальше следить»

Бывший чемпион мира не забыл упомянуть и поражение украинца от Лопеса

Рикки Хаттон / Фото - ringtv.com Экс-чемпион мира Рикки Хаттон с уверенностью заявил, что бывший лидер легкой весовой категории Василий Ломаченко (14-2, 10 KO) остается одним из лучших в дивизионе, несмотря на фиаско в поединке с Теофимо Лопесом (16-0, 13 КО).



Цитирует Хаттона Metro.co.uk.



«На данный момент легкий вес – лучший в боксе. И Ломаченко все еще играет в нем важную роль. Я думаю, что он темная лошадка среди других легковесов. Из-за поражения Лопесу люди немного забыли о нем. Посмотрите, сколько боев он проиграл в любителях – всего один, после которого взял реванш. И сколько титулов он завоевал при незначительном количестве поединков. Учитывая его успех, можем ли мы винить его за то, что он просто потерял концентрацию? Конечно же, нет. Все говорят про Райана Гарсию и Девина Хэйни, но я думаю, что за Ломой все еще нужно следить. Он был очень успешным и нуждался в поражении, чтобы получить пинок под зад. Учитывая все его достижения, я думаю, мы можем простить ему то, что он немного расслабился. Все складывалось слишком легко для него. Сейчас все говорят про Хэйни, Гарсию и Лопеса, называя их новыми королями. Я считаю, что Ломаченко захочет вернуться и отомстить. Я думаю, он это сделает и вернется сильнее, чем когда-либо. Как по мне, Ломаченко – тот, за кем всем нужно и дальше следить».



Напомним, свой следующий поединок Ломаченко проведет против японца Масайоши Накатани (19-1, 13 KO).



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Экс-чемпион мирас уверенностью заявил, что бывший лидер легкой весовой категории(14-2, 10 KO) остается одним из лучших в дивизионе, несмотря на фиаско в поединке с(16-0, 13 КО).Цитирует ХаттонаНапомним, свой следующий поединок Ломаченко проведет против японца(19-1, 13 KO). Боксеры выйдут в ринг 26 июня на арене Virgin Hotel в Лас-Вегасе (США).Следить за боем можно будет на нашем сайте в текстовой онлайн трансляции . Начало – утром 27 июня, ориентировочно в 5:00.

Владимир Кириченко