WBA может вернуть Пакьяо статус «суперчемпиона»
Хаттон: «Мы должны поверить в Пакьяо в бою со Спенсом»
Экс-чемпион мира – о легендарном филиппинце
21:39
Рикки Хаттон / Фото - dailymail.co.ukБританский экс-чемпион в двух весовых категориях и бывший соперник легендарного филиппинца Мэнни Пакьяо (62-7-2, 39 KO), Рикки Хаттон, в интервью YouTube-каналу «FightHype.com» с уверенностью заявил, что 42-летнюю звезду бокса нельзя списывать со счетов в предстоящем поединке с обладателем титулов WBC и IBF в полусреднем дивизионе американцем Эрролом Спенсом (27-0, 21 KO).
«Мэнни невероятен! Я просто не в силах понять, почему он, со всеми своими достижениями, решился в 42 года подраться с Эрролом Спенсом! Когда я впервые встретился с ним, он показался мне очень вдумчивым человеком. Обычно бойцы не знают, как завершать карьеру. Не знают, когда нужно повесить перчатки на гвоздь, но Мэнни достаточно умен для этого. И тот факт, что он согласился на этот бой, говорит мне лишь о том, что он все еще чувствует себя готовым бороться на высшем уровне. Очевидно, он посягнул на величие, но никто не хочет, чтобы он пострадал. Однако мы должны поверить в него и его команду. Они знают, на что идут».
Напомним, что мегафайт состоится 21 августа в Лас-Вегасе (штат Невада, США).
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