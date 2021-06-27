«Вася, ты просто космос». Усик созвонился с Ломаченко после поединка с Накатани
Херринг: «Реванш Ломаченко и Лопеса развеет все сомнения»
Американец уверен, что украинец продолжает оставаться топовым боксером
10:15
Джамел Херринг / Фото: Top Rank
Чемпион мира по версии WBO во втором полулегком весе Джамел Херринг (23-2, 11 КО) заявил в Twitter, что абсолютному чемпиону мира в легком весе Теофимо Лопесу (16-0, 12 КО) и Василию Ломаченко (15-2, 11 КО) нужен реванш.
«Ломаченко продолжает оставаться топовым бойцом в этой игре, но когда они продвигают версию о «сбое в матрице», это дискредитирует крупнейшую победу в карьере Теофимо. Возможно, реванш развеет все сомнения. Возможно».
Напомним, Ломаченко выиграл техническим нокаутом в девятом раунде у Масайоши Накатани.
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