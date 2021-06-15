Портер опубликовал свою судейскую карточку боя Руис – Арреола
Хэймон хочет провести реванш Турман – Портер
Бойцы встречались в 2016-м году и результат вызвал много вопросов
20:58
Турман - Портер / Фото: Premier Boxing Champions
Промоутерская компания Эла Хэймона прорабатывает реванш между бывшими чемпионами полусреднего веса Шоном Портером (31-3-1, 17 KO) и Китом Турманом (29-1-0, 22 KO). Об этом в Twitter сообщил инсайдер Майк Коппинджер.
«Источники: Реванш бывшего чемпиона полусреднего веса Кита Турмана и Шона Портера обсуждается на осень. Их первый бой был отличным и одним из лучших в 2016 году. Оба выступают на PBC».
Напомним, в июне 2016 года Турман победил Портера единогласным решением судей, но тот вердикт вызвал много недовольства у публики и специалистов.
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