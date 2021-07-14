Диас в следующем поединке может сразиться с Райаном Гарсией. Или все-таки с Хэйни?
Хэйни и Диас договорились провести бой до конца года
Американец вступил в словесную перепалку со своим соотечественником
13:30
Девин Хэйни / фото - Associated Press
Чемпион мира по версии WBC в легком весе Девин Хэйни (26-0, 15 КО) вступил в словесную перепалку в Twitter с временным чемпионом по этой же версии Джозефом Диасом (32-1-1, 15 КО). Хэйни обвинил Диаса в том, что тот вызывает на бой Райана Гарсию (21-0, 18 КО), в то время как является обязательным претендентом на его титул. Джозеф в свою очередь, сразу предложил провести поединок до конца года.
Хэйни:
«Я не смотрел твой последний бой Джо Джо, извини. Все же забавно, что ты вызываешь Райана, в то время, когда являешься моим обязательным претендентом».
Диас:
«Заткнись, тупая задница. Давай проведем бой до конца года».
После этого бойцы принялись обсуждать возможное время проведения их поединка.
Хэйни:
«Октябрь?».
Диас:
«Ноябрь. Мы должны договориться».
WBC сделал заявление, что сильнейший в поединке Фортуна – Диас гарантированно проведет следующий бой с Хэйни.
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