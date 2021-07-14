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Хэйни и Диас договорились провести бой до конца года

Американец вступил в словесную перепалку со своим соотечественником
Бокс Профессиональный бокс
13:30
Хэйни и Диас договорились провести бой до конца года
Девин Хэйни / фото - Associated Press

Чемпион мира по версии WBC в легком весе Девин Хэйни (26-0, 15 КО) вступил в словесную перепалку в Twitter с временным чемпионом по этой же версии Джозефом Диасом (32-1-1, 15 КО). Хэйни обвинил Диаса в том, что тот вызывает на бой Райана Гарсию (21-0, 18 КО), в то время как является обязательным претендентом на его титул. Джозеф в свою очередь, сразу предложил провести поединок до конца года.

Хэйни:

«Я не смотрел твой последний бой Джо Джо, извини. Все же забавно, что ты вызываешь Райана, в то время, когда являешься моим обязательным претендентом».

Диас:

«Заткнись, тупая задница. Давай проведем бой до конца года».

После этого бойцы принялись обсуждать возможное время проведения их поединка.

Хэйни:

«Октябрь?».

Диас:

«Ноябрь. Мы должны договориться».

WBC сделал заявление, что сильнейший в поединке Фортуна – Диас гарантированно проведет следующий бой с Хэйни.



Рене Тер Велде
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Теги

Девин Хэйни Джозеф Диас Райан Гарсия

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