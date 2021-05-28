Линарес: «У меня потрясающий бой с невероятным молодым чемпионом в лице Хэйни»
Хэйни и Линарес провели дуэль взглядов на финальной пресс-конференции
Онлайн трансляция поединка за пояс WBC в легком весе пройдет на портале XSPORT.ua
14:34
Хэйни и Линарес / Фото: Matchroom Boxing / Ed Mulholland
Чемпион мира по версии WBC Девин Хэйни (25-0, 15 KO) и претендент на пояс Хорхе Линарес (47-5, 29 KO) встретились лицом к лицу на финальной пресс-конференции в Лас-Вегасе.
Напомним, что между Хэйни и абсолютным чемпионом мира дивизиона Теофимо Лопесом (16-0, 12 KO) разгорелся конфликт о легитимности титула WBC Девина. Напомним, что в случае победы Хэйни, промоутер американца Эдди Хирн планирует сделать щедрое предложение Лопесу.
Текстовая трансляция поединка Линарес – Хэйни пройдет на сайте XSPORT.ua. Начало – утром 30 мая в районе 05:00.
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