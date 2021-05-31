Отец Хэйни: «Мы хотели драться с Ломаченко, поскольку он великий»
Хэйни – Линаресу: «Как оценишь мою мощь в сравнении с Ломой?»
Венесуэлец дал американцу несколько советов
10:48
Хэйни и Линарес / Фото: DAZN
Чемпион мира по версии WBC в легком весе Девин Хэйни (26-0, 15 KO) после поединка с Хорхе Линаресом (47-6, 29 KO) попросил венесуэльца сравнить его ударную мощь с Василием Ломаченко (14-2, 10 KO). Напомним, что украинец дрался с Линаресом в 2018, досрочно победив в том поединке.
Линарес:
Я очень рад за тебя, рад, что ты дал мне эту большую возможность. Это первый раз, когда я дрался с таким изумительным боксером.
Хэйни:
Что скажешь насчет моей скорости?
Линарес:
Ты был быстрым. Я был слишком зажат в первые пять или шесть раундов.
Хэйни:
Я знал, что ты попытаешься меня прессинговать. Я слышал, о чем ты говорил перед боем. Ты не говорил именно об этом, но сказал очень много слов. Так что я хотел попытаться прессинговать тебя первым. Как оценишь мою мощь в сравнении с Ломой?
Линарес:
У тебя есть мощь. Мне нравится твой джеб, но тебе нужно сдваивать его, использовать двоечки. Ты использовал только один джеб. Когда я оказывал на тебя давление, ты немного терял баланс. Когда ты выбрасываешь джеб, нужно делать это снова. Один, два и три.
Хэйни:
Я знал, что ты пытался меня поймать, поэтому переключался. Я джебил, финтил и снова джебил. Ты настоящий чемпион.
Отец Хэйни Билл высказался о возможности поединка Девина с Ломаченко.
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