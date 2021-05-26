Бенн – о бое Хэйни – Линарес: «Кто-то обязательно упадет»
Хэйни не отстает. Девин впечатлил формой накануне боя против Линареса
Американец сконцентрирован, как никогда
07:51
Дэвин Хэйни / фото - Review Journal
Обладатель пояса WBC в легкой весовой категории Девин Хэйни (25-0, 15 КО) поделился новым фото в своем Instagram. Американец продемонстрировал физическую форму, с которой подходит к бою против ветерана Хорхе Линареса (47-5, 29 КО).
«Сконцентрирован, как никогда раньше».
Боксеры проведут поединок 30 мая. За трансляцией боя следите на XSPORT, начиная с 5:00