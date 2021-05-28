Хирн: «Если Хэйни победит Линареса, то сделаем Лопесу огромное предложение»
Хэйни – о бое с Линаресом: «Думаю, мир будет удивлен»
Чемпион WBC чересчур уверен в своей победе над опытным венесуэльцем
12:41
Девин Хэйни / Фото - wallpapercave.comЧемпион мира по версии WBC в легком дивизионе Дэвин Хэйни (25-0, 15 КО) высказался относительно предстоящего поединка с экс-обладателем титула в трех весовых категориях Хорхе Линаресом (47-5, 29 КО).
Цитирует Хэйни fightnews.com.
«Хочу лучшую версию Линареса, поэтому, когда я выиграю, не должно быть никаких оправданий. Мир знает, что он выйдет на 100% готовым. Это будет доминирующее выступление. Думаю, мир будет удивлен. Даже для Линареса станет сюрпризом то, какой я боксер».
Текстовая трансляция поединка Линарес – Хэйни будет доступна на сайте XSPORT.ua. Начало – утром 30 мая в районе 05:00.
Комментарии 0