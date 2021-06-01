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Хэйни ответил на критику после боя с Линаресом

Чемпион WBC считает, что его «доброжелателям» не нужно никакого повода для оскорблений
Бокс Профессиональный бокс
07:44
Хэйни ответил на критику после боя с Линаресом
Девин Хэйни / фото - Mark Robinson

Чемпион мира WBC в леком весе Девин Хэйни (26-0, 15 КО) в своем Twitter отреагировал на многочисленные высказывания критиков после его боя с Хорхе Линаресом (47-6, 29 КО).

Американец заявил, что его хейтеры нашли бы повод для критики при любом исходе поединка.

«Я боксирую 12 раундов, а они говорят, что я скучный.. Я оформляю нокаут года, а они говорят, что я победил непонятно кого. Я дерусь с одним из самый жестких панчеров в легком весе, выигрываю первые девять раундов, а затем решаю попытаться вырубить его, но появляется еще что-то».

Ранее Девин обратился к Хорхе, попросив его сравнить их бой с боем против Василия Ломаченко.

 

Михаил Рыбак
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Девин Хэйни Хорхе Линарес

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