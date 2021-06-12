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Хэйни: «Почему я должен отказаться от боя с Лопесом?»

Чемпион WBC жаждет поединка с абсолютным чемпионом
Бокс Профессиональный бокс
15:49
Хэйни: «Почему я должен отказаться от боя с Лопесом?»
Девин Хэйни / фото - Getty Images

Чемпион WBC в легком весе, американец Девин Хэйни (26-0, 15 КО) продолжает провоцировать абсолютного чемпиона дивизиона Теофимо Лопеса (16-0, 12 КО) на бой, обвиняя соотечественника в уклонении от поединка с ним. Цитирует Хэйни портал BoxingScene.

«Конечно, я хочу встретиться с Лопесом. Почему я должен отказаться от встречи с ним уже в следующем бою? Я хочу стать настоящим абсолютным чемпионом в легком весе, и для этого мне нужна голова Лопеса.

Все топовые бойцы в дивизионе – опасны. Я готов разобраться с ними всеми. И каждый бой будет настоящим вызовом. Но на данный момент мне нужны только пояса Лопеса».

Напомним, следующим соперником Лопеса будет Джордж Камбосос. Бой запланирован на 20 июня.

Не исключено, что следующим оппонентом Хэйни станет Василий Ломаченко.

Михаил Рыбак
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Теофимо Лопес Девин Хэйни

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