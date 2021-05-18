Хэйни показал актуальную форму за три недели до боя с Линаресом

Чемпион WBC продолжает подготовку к поединку с венесуэльским ветераном

Девин Хэйни / фото - boxingscene.com

Чемпион WBC в легком весе (до 61.2 кг), американец Девин Хэйни (25-0-0, 15 KO), продолжающий подготовку к поединку с экс-чемпионом в трех весовых категориях, венесуэльским ветераном Хорхе Линаресом (47-5-0, 29 KO), продемонстрировал актуальную форму.

«22 дня!».

Хорхе Линарес дал комментарий в преддверии предстоящего боя с чемпионом мира по версии WBC в легком весе Девином Хэйни.

Следить за поединком Линарес – Хэйни можно будет на сайте XSPORT в текстовой онлайн трансляции. Начало – 30 мая в районе 05:00.