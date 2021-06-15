Хэйни: «Почему я должен отказаться от боя с Лопесом?»
Хэйни: «Стивенсон показал отличное выступление против Накатилы»
Чемпион WBC встал на защиту своего соотечественника
19:20
Девин Хэйни / Фото - skysportsЧемпион мира по версии WBC в легком дивизионе, американец Дэвин Хэйни (26-0, 15 КО) в Twitter высказался за соотечественника Шакура Стивенсона (16-0, 8 КО), который на минувших выходных выиграл поединок у намибийца Джеремии Накатилы (21-2, 17 КО).
«Как по мне, это было отличное выступление, и против более серьезного соперника у тебя появится возможность продемонстрировать все, что имеется в твоем арсенале».
Ранее Стивенсона поддержал и экс-чемпион мира во втором среднем и полутяжелом весах американец Андре Уорд.
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